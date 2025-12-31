Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже

Tекст: Денис Тельманов

Финские власти уведомили российское посольство о задержании грузового судна, среди членов экипажа которого есть граждане России, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению дипмиссии, посольство пока не получало обращений от своих граждан, задержанных на этом судне.

Инцидент произошел в среду: финская полиция задержала судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль. На борту находились 14 членов экипажа, среди которых, помимо россиян, есть граждане Грузии, Казахстана и Азербайджана. Судно идет под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

Финская полиция подозревает экипаж в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе, а также в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

Впоследствии российское посольство в Финляндии заявило, что готово оказать любую необходимую помощь задержанным россиянам.

«Работаем над прояснением ситуации. Запросили у финской стороны дополнительную информацию. Готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства», – сообщили в диппредставительстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская береговая охрана задержала судно по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

