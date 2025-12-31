Белый дом заявил о расследовании мошенничества в «синих штатах»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о скором начале расследования крупных случаев мошенничества в так называемых «синих штатах», включая Калифорнию и Нью-Йорк.

Она отметила: «В настоящее время Миннесота находится во главе списка, однако мы знаем о крупных случаях мошенничества в «синих штатах» по всей стране. Посмотрите на Калифорнию и Нью-Йорк, в отношении данных штатов действующей администрацией будет проводиться расследование».

В Миннесоте ранее была выявлена крупная схема мошенничества, в ходе которой средства из программы продовольственной помощи детям переводились за рубеж и тратились на недвижимость и автомобили.

Сейчас в Миннесоте продолжается скандал, связанный с детсадами, которые фактически не работают, но продолжают получать государственные субсидии.

Пресс-секретарь подчеркнула, что аналогичные схемы могли быть реализованы в различных штатах, где большинство избирателей традиционно поддерживают демократов.

Расследование со стороны федеральной администрации будет проведено для выявления масштабов подобных злоупотреблений и предотвращения аналогичных случаев в будущем.

Ожидается, что особое внимание уделят Калифорнии и Нью-Йорку, где уже задокументированы многочисленные претензии к использованию бюджетных средств в социальных программах.

