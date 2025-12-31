Сильная вспышка класса М71 произошла на Солнце

Вспышка класса М71 впервые за три дня зафиксирована на Солнце

Tекст: Мария Иванова

На Солнце зарегистрирована сильная вспышка – впервые за последние три дня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка достигла своего пика в 16.51 по московскому времени и получила оценку М7.1 по шкале мощности.

С начала суток по московскому времени Солнце отмечено восемью обычными вспышками класса С, которые обычно считаются менее интенсивными. До этого последние вспышки класса М фиксировались утром 29 декабря и тогда их было три, самая значимая получила балл М4.2.

Лаборатория отмечает, что подобные вспышки, а также действующая сейчас на Солнце крупная корональная дыра, могут привести к магнитным бурям на Земле и появлению полярных сияний в ночь на 1 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые уже сообщили о ярких полярных сияниях в новогоднюю ночь.

Специалисты ранее прогнозировали увеличение количества солнечных вспышек в ближайшее время.