Стало известно о намерении Бельгии и Франции блокировать запрет урана из России

Бельгия и Франция выступили против включения урана из России в 20-й пакет санкций

Tекст: Денис Тельманов

Бельгия и Франция выступают против запрета на импорт российского урана в рамках будущего двадцатого пакета санкций, передает Welt.

Ожидается, что новый пакет будет представлен к годовщине начала конфликта на Украине в феврале, он предусмотрит ограничительные меры против ряда лиц, а также заморозку активов.

Как сообщает издание, обсуждение запрета на поставки российского урана ведется, однако этим мерам уже сейчас препятствуют Франция и Бельгия. По сведениям дипломатических источников, обе страны могли бы закупать необходимый для атомных электростанций уран в Южной Африке, Австралии или Канаде, однако такие поставки обойдутся им дороже.

Еврокомиссия до сих пор не подтвердила готовность нового пакета санкций, но обсуждение продолжается среди государств ЕС. Запад начал усиливать давление на Россию после начала спецоперации на Украине, и уже принят девятнадцатый пакет ограничительных мер, при этом общий счет санкций, введенных против России, близится к 31 тысяче.

В российском руководстве неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением. Власти отмечали, что западные санкционные меры оказались неэффективными и Запад пока не готов признать их провал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что страна пока не может полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России. Еврокомиссия приступит к разработке проекта запрета на импорт урана из России в Европейский союз.