    2026-й, мы готовы! С Новым годом!
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже
    31 декабря 2025, 23:18 • Новости дня

    Премьер Японии в новогоднем поздравлении пошутила о призраке в своей резиденции

    Премьер Японии Такаити пошутила о призраке в правительственной резиденции

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднем поздравлении премьер-министр Японии Санаэ Такаити с юмором отметила, что после переезда в официальную резиденцию пока не встретилась с легендарным «призраком».

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити с юмором упомянула о легенде о «призраке» в резиденции главы правительства, поздравляя сограждан с наступающим Новым годом, передает РИА «Новости».

    Она рассказала, что недавно переехала в официальную резиденцию и добавила: «С легендарным «призраком» я пока так и не встретилась».

    В своем поздравлении Такаити также подвела итоги первых месяцев работы кабинета, отметив, что власти прилагали все усилия для укрепления экономики и проведения активной внешней политики. Глава правительства подчеркнула, что для ее команды приоритетом стала борьба с ростом цен, а дополнительный бюджет позволил приступить к выполнению обещаний по обеспечению безопасности.

    Премьер-министр напомнила о значимых внешнеполитических инициативах, в том числе о переговорах с США, участии в саммитах АСЕАН, АТЭС, G20 и встречах в формате «Центральная Азия плюс Япония». По словам Такаити, эти контакты были необходимы для увеличения международного влияния Японии.

    Глава кабинета отметила, что впереди еще много задач, и пообещала в новом году активней воплощать политические меры, направленные на процветание страны. Она также пожелала жителям Японии счастливого и успешного года.

    Официальная резиденция премьер-министра Японии построена еще в 1929 году. В 1932 году там было совершено убийство бывшего главы правительства Цуёси Инукаи, после чего о здании ходят мистические истории. Традиционно японские СМИ напоминают о «призраке» при каждом переезде нового премьера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санай Такаити заявила, что рабочая нагрузка негативно влияет на состояние кожи ее лица.

    В этом году Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии.

    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов

    Tекст: Денис Тельманов

    Советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» попал в число 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра, выделяясь среди зарубежных современных картин.

    Британская газета Guardian включила фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова в список лучших новогодних фильмов, пишет РИА «Новости».

    Лента заняла место среди таких известных картин, как «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, и «Властелин колец» Питера Джексона.

    В комментарии к фильму отмечается, что классическая новогодняя неурядица в советском исполнении оказалась особенно выразительной. В частности, британский журналист Фил Хоуд отметил: «По мере того, как ночь затягивается, появляется что-то эпичное, но в то же время интимное, что-то в духе Кшиштофа Кесьлевского, и задаешься вопросом: не слишком ли поздно эти близкие по духу люди встретились?».

    Также автор напомнил о существовании американского ремейка картины под названием «Ирония судьбы в Голливуде», вышедшего в 2022 году, который уже менее популярен среди зрителей по сравнению с оригиналом. В СССР фильм был впервые показан 1 января 1976 года.

    Помимо российской классики, Guardian рекомендовала к просмотру такие фильмы, как «Странные дни», «Сияние», «Призрачная нить» и «Когда Гарри встретил Салли…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, читатели назвали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» одним из лучших для знакомства иностранцев с Россией.

    Между тем набор продуктов из этого фильма оценили по стоимости на пространстве СНГ – самым дешевым он оказался в Бишкеке, стоимость составила 3,2 тыс. рублей.

    Комментарии (5)
    31 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 15:01 • Новости дня
    Новый год наступил на Чукотке и Камчатке

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Камчатки и Чукотки встретили 2026 год первыми в России, отпраздновав это событие красочным фейерверком и ночными гуляниями на главных площадях регионов.

    Празднование нового, 2026 года стартовало в самых восточных регионах России – на Камчатке и Чукотке – на девять часов раньше, чем в Москве, сообщает ТАСС.

    В Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия начались на главной площади города воинской славы в 22.00 по местному времени. Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и интерактивами.

    На центральной площади Петропавловска-Камчатского гостей угощают горячим чаем, здесь же работает фуд-корт. В полночь небо над городом озарил новогодний фейерверк, а праздничная программа продолжается всю ночь.

    В Анадыре жители собрались у окружного Дома народного творчества. В первому часу ночи на главной площади стартовали уличные гулянья с хороводами, играми и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

    Утром 1 января всех приглашают на массовый забег на 2026 метров, а праздничные события в честь наступления года продолжаются во всех муниципальных образованиях Чукотки.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Названо самое популярное блюдо перед Новым годом в СИЗО Москвы

    Сельдь под шубой стала самым популярным заказом в московских СИЗО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наиболее частым выбором у содержащихся в следственных изоляторах столицы к Новому году стал салат «селедка под шубой», заявили в компании, которая представляет такую услугу.

    Компания продает готовую еду, продовольственные и непродовольственные товары в магазинах при СИЗО, передает РИА «Новости».

    Чаще всего опцию используют близкие обвиняемых. Наиболее популярным продуктом перед Новым годом стала селедка под шубой, ее готовят чаще всего, сообщили там.

    До этого в компании сообщали, что среди блюд также есть другие салаты, пироги и холодец.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие салаты подать на новогодний стол.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Врач Борисов дал рекомендации по мягкому возвращению в рабочий режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Постепенный возврат к рабочему распорядку после новогодних выходных позволит снизить стресс и сохранить здоровье, рассказал врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.

    Входить в праздничный и возвращаться к рабочему режиму следует постепенно: за один-два дня до Нового года необходимо уделять внимание сну, избегать переедания и чаще гулять, особенно для тех, кто работает в офисе, порекомендовал Борисов в беседе с ТАСС.

    Он добавил, что за два-три дня до окончания праздников важно вернуться к привычному распорядку: соблюдать сбалансированное питание, спать не менее семи часов и проводить время на свежем воздухе с умеренной физической активностью.

    «После длительных праздников необходимо восстанавливать прежний ритм жизни, на это тоже нужно время. Порой после праздников человек чувствует себя более уставшим», – отметил врач.

    Борисов указал на то, что в праздники у человека не редко подрывается здоровье настолько, что приходится «выходить на больничный», чтобы восстановиться.

    Он посоветовал в первые два рабочих дня не заниматься срочными делами и входить в рабочий ритм постепенно, чтобы избежать переутомления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Зинаида Медведева перечислила  пищевые ошибки при новогоднем застолье. Эндокринолог Елизавета Золотова назвала восстанавливающие организм при похмелье продукты. Врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что популярные народные методы борьбы с похмельем могут быть опасными и продлевать страдания.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус обратился с новогодними пожеланиями к гражданам России от имени всех американцев.

    Дайкхаус в своем обращении заявил, что Соединенные Штаты поздравляют россиян с наступающим Новым годом от лица всего американского народа, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. С наступлением нового года я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени американского народа», – обратился к россиянам дипломат.

    В своем послании он пожелал россиянам всего наилучшего и отметил значимость дружбы между народами.

    Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом и отправил поздравления зарубежным лидерам.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году «много ярких дней с семьёй»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) с высоты 400 км поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали мира в душе, веры в чудеса, сил преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.

    «Дорогие друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе», –  начал поздравление Кудь-Сверчков.

    Космонавт Микаев отметил, что в семейный праздник Новый год они даже на орбите чувствуют любовь и поддержку родных. В преддверии праздника люди всегда надеются на чудо, поэтому он пожелал россиянам продолжать верить в чудеса и действовать.

    «Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте», – сказал Микаев.

    Космонавт Платонов призвал в новом году быть добрее и внимательнее к ближним, делиться праздничным настроением, поддерживать тех, кому нелегко.

    «Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!» – поздравил космонавт Роскосмоса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС наступающим с Новым годом. Более 45 тыс. добровольцев поздравили россиян с Новым годом. Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 08:44 • Новости дня
    Власти Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

    Tекст: Вера Басилая

    В правительстве Камчатского края предупредили жителей о временных перебоях мобильного интернета 31 декабря, при этом проводные сети и Wi-Fi останутся доступными.

    Власти Камчатки предупредили жителей региона о возможных перебоях в работе мобильного интернета 31 декабря, передает РИА «Новости».

    По данным правительства, ограничения затронут всех основных операторов мобильной связи – «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2. Ожидается, что нестабильная передача данных будет наблюдаться на протяжении дня.

    В правительстве объяснили, что ограничения вводятся «в целях обеспечения безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры». Отмечается, что проводной интернет и бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Также в сообщении подчеркивается, что при отключениях будут по-прежнему доступны ресурсы и цифровые сервисы из перечня Минцифры России, включая мессенджер Max.

    Банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут функционировать стабильно, однако возможны перебои с оплатой товаров через мобильные устройства. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе бесплатный Wi-Fi тоже будет работать бесперебойно. О сроках полного восстановления мобильной связи власти Камчатки пообещали сообщить дополнительно.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о возможном введении ограничений связи на период новогодних праздников. Региональные власти отметили угрозу провокаций и попыток атак беспилотников. Также власти предупредили о рисках кибервмешательства в работу местной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 06:30 • Новости дня
    Ветеринар призвала не угощать питомцев едой с новогоднего стола
    Ветеринар призвала не угощать питомцев едой с новогоднего стола
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Праздничные блюда с новогоднего стола могут быть опасны для домашних животных из-за содержания в них вредных ингредиентов, сообщила ветеринарный врач, зоопсихолог Донской ветклиники ГБУ «Мосветобъединение» Наталья Левченко.

    «Угощать питомца едой с праздничного стола не самая хорошая идея. Человеческая еда слишком жирная, острая, сладкая, соленая для питомцев. Какао, авокадо, виноград, чеснок и лук вызывают интоксикацию у животных», – рассказала она ТАСС.

    Ветеринар предупредила, что даже небольшой кусок сыра может спровоцировать боль и дискомфорт у питомцев с проблемами ЖКТ.

    Она порекомендовала покупать специальные лакомства для домашних животных, предварительно убедившись в отсутствии противопоказаний и аллергии у питомца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов. Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек. Кинолог напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 12:26 • Новости дня
    Захарова пожелала россиянам встретить Новый год «на красном коне»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян встретить Новый год «на красном коне», напомнив о символике картины Петрова-Водкина и важности всепоглощающей любви.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить Новый год «на красном коне», напомнив о «Купании красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, передает радио Sputnik.

    «Вот не огненная лошадь, а красный конь. Вот такой отрок, который сидит на красном коне. Сочная картина, ярчайшее произведение, символическое», – сказала Захарова в эфире.

    Дипломат также пожелала здоровья, сил, терпения, веры, надежды и, прежде всего, любви. Она подчеркнула, что без любви любое терпение и сочувствие утрачивают смысл и становятся «рабским состоянием».

    Захарова отметила, что все поступки должны совершаться не по обязанности, а «от действительно настоящей всепоглощающей любви к ближнему, к человечеству». Только тогда, по ее словам, любые испытания обретают благородство и наполняют жизнь смыслом.

    В завершение Захарова процитировала поэта Осипа Мандельштама: «И море, и Гомер – все движется любовью», и подчеркнула, что именно любовь должна приводить в движение все вокруг.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года.

    Комментарии (1806)
    31 декабря 2025, 10:06 • Новости дня
    Дед Мороз поздравил бойцов СВО с Новым годом

    Всероссийский Дед Мороз поздравил с Новым годом бойцов СВО

    Tекст: Мария Иванова

    В канун Нового года всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга обратился с поздравлением и тёплыми пожеланиями к бойцам, участвующим в спецоперации.

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине, с наступающим Новым годом, передает ТАСС.

    Он обратился к военнослужащим, пожелав им добра, здоровья и сил для всех начинаний, а также отметил: «Всем, кто прямо сейчас несет службу вдали от дома, хочу пожелать добра, здоровья, чтобы на все начинания сил хватало, желания исполнились, мечты сбылись, чтобы дома вас всегда ждали, окружая теплом и заботой. Пусть ваш тыл будет надежным! С наступающим Новым годом!»

    Дед Мороз напомнил, как важно, чтобы бойцов на передовой ждали родные, поддерживая их своим вниманием. Он подчеркнул, что тыл должен оставаться надежным, потому что забота близких помогает преодолевать трудности.

    Ранее волшебник поделился самым заветным желанием: по его словам, он мечтает о мире на Земле и счастье для всех людей без исключения. Дед Мороз пожелал, чтобы в новом году счастье и благополучие пришли в каждый дом.

    В среду Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России.

    Дед Мороз ранее поздравил космонавтов на МКС с наступающим Новым годом.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 15:37 • Новости дня
    Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
    Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и отметил, что считает 2025 год особенным, а победу России – близкой.

    Медведев обратился к гражданам с новогодним поздравлением. В своем видеообращении в Telegram-канале он поблагодарил всех, кто встречает праздник на фронте или трудится в тылу, выразил гордость и пожелал скорейшего возвращения домой с победой.

    Медведев назвал уходящий 2025 год особенным для страны, отметив его как Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Он добавил, что Россия уверенно идет вперед.

    В своем обращении политик напомнил, что сила страны заключается в верности духовным основам, умении сохранять историческую правду и стойкость перед испытаниями.

    Медведев завершил поздравление словами благодарности в адрес всех граждан, подчеркнув важность единства и уверенности в собственных силах.

    Ранее всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил жителей России с наступающим 2026 годом, он обратился к жителям страны с теплыми пожеланиями добра, благополучия и исполнения желаний в новом году.

    Комментарии (0)
    Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Guardian добавила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов