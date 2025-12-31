Tекст: Денис Тельманов

В переговорном процессе по Украине время работает против Киева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Responsible Statecraft.

Авторы материала отмечают, что с каждым месяцем вероятность заключения приемлемых для украинской стороны соглашений становится все меньше, а новые условия выглядят «все более болезненно для Украины».

Издание подчеркивает, что Киев продолжает терять территории быстрее, чем когда-либо с начала конфликта, а финансовое положение страны остается крайне тяжелым.

«Уже довольно давно было ясно, что Украина фактически обанкротилась и рано или поздно у нее закончатся средства для продолжения конфликта», – говорится в статье.

По мере приближения 2026 года, как отмечает Responsible Statecraft, все более актуально звучат слова президента США Дональда Трампа, сказанные Зеленскому во время встречи в Овальном кабинете: «Вы не выиграете эту войну».

В публикации делается вывод, что Киев все дальше от возможности добиться выгодных для себя условий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя неоднократно подчеркивали: провалы ВСУ на фронте должны стать для Киева поводом согласиться на переговоры, поскольку украинские подразделения продолжают нести потери и утрачивать боеспособность на фоне нехватки ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что контролируемые Киевом территории будут освобождены силой, либо украинские военные сами оставят эти районы и прекратят действия против мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что Запад создал монстра в лице Владимира Зеленского, который теперь несет угрозу самим западным странам.

Западные поставки вооружений на Украину оказались в разных регионах мира. В уходящем году западные СМИ сменили риторику о спецоперации на Украине и теперь все чаще пишут о победе России и поражении Европы. В прессе Старого и Нового Света российский президент Владимир Путин называется желанным гостем в Соединенных Штатах.