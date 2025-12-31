  • Новость часаВ ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    31 декабря 2025, 17:05 • Новости дня

    Орбан заявил, что 2026 год станет решающим для мира в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что от решений 2026 года будут зависеть мир или война в Европе, особенно на фоне противоречий США и ЕС.

    2026 год станет решающим для Европы с точки зрения войны и мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1, передает ТАСС.

    По его словам, уходящий 2025 год был переломным из-за впервые возникших противоречий в подходах США и Евросоюза к конфликту на Украине.

    «2025-й год был переломным, поскольку впервые за все время моего участия в международной политике, американцы и европейцы заняли противоположные позиции по вопросу стратегической важности», – подчеркнул Орбан.

    Глава венгерского правительства добавил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США вселило надежду на мирное урегулирование ситуации, но этот курс не был поддержан лидерами Евросоюза, решившими продолжить военную поддержку Киева.

    По оценке Орбана, если Евросоюз усилит поддержку Украины и вступит в прямую конфронтацию с Россией, конфликт может перерасти в войну на территории Европы.

    Орбан также сообщил, что 2026 год может стать временем принятия военного решения. Он заверил, что в случае победы возглавляемого им правительства на парламентских выборах Венгрия останется на стороне мира. Однако если победит оппозиция, ориентированная на нынешнее руководство Евросоюза, страна рискует быть втянутой в конфликт, считает Орбан.

    По его словам, Венгрии предстоит решить, поддерживать ли мирные усилия США или военные планы Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тыс. военнослужащих на Украину для контроля за мирным соглашением.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна самостоятельно преодолеет вызовы и не станет «игрушкой в руках великих держав». В декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств» Германия и Британия заняли первое место с рекордными 95 баллами, Польша оказалась на второй строчке, а Австрия и Хорватия вернулись в топ-10.

    Средний балл враждебности вырос, и эксперты зафиксировали окончательное формирование ядра конфронтации.

    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Страны «БРИКС плюс» анонсировали совместные морские учения

    Страны «БРИКС плюс» сообщили о проведении в январе совместных морских учений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд государств «БРИКС плюс» проведут военно-морские учения у побережья ЮАР в январе 2026 года под руководством КНР, сообщили в Минобороны ЮАР.

    Учения с участием военно-морских сил «БРИКС плюс» состоятся с 9 по 16 января 2026 года, передает ТАСС. Министерство обороны Южно-Африканской Республики сообщило, что маневры пройдут под оперативным управлением КНР и будут называться «Воля к миру – 2026». В программе заявлены совместные операции, мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и защите морской экономической активности.

    Подразумевается, что основная задача маневров – сплочение военных моряков для совместного реагирования на угрозы. По информации портала News 24, учения пройдут в Южной Атлантике у мыса Доброй Надежды, рядом с Кейптауном. Как сообщает источник, в маневрах подтвердили участие военные корабли Китая, России, ЮАР и Ирана, также предположительно могут присоединиться Индонезия и Эфиопия.

    Ранее учения, известные как Mosi («Дым»), планировалось провести в ноябре у Кейптауна при участии КНР, России и ЮАР, но их пришлось отложить из-за проведения саммита Группы двадцати. После этого было решено расширить формат событий и увеличить число стран-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индонезия запланировали провести крупные военно-морские учения в 2026 году.

    В Шри-Ланке ранее прошли учения «Тропа росомахи – 2025» с участием российских и ланкийских военных.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Герасимов: В Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет

    Tекст: Катерина Туманова

    Темпы роста расширения полосы безопасности бойцами группы «Север» нарастают, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск.

    «В текущие месяцы темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов. Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов добавил, что войска группировки в освобожденных районах Курской области решают гуманитарные задачи, при этом инженерные подразделения «Северян» разминируют территории в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах.

    Глава Генштаба также отметил, что бойцы «Севера», создавая полосу безопасности при граничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, взяли под контроль около 950 кв. км территории.

    «Освобождено 32 населенных пунктов, в том числе 14 в Харьковской области и 18 в Сумской. Наиболее крупным из них является город Волчанск», – подчеркнул он.

    На пункте управления генерал Герасимов вручил военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды.

    «Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с награждением государственными наградами. Вы их получили за отвагу и мужество. Уверен, что вы и дальше будете так же инициативно, грамотно и мужественно действовать, выполнять задачи. Желаю вам дальнейших успехов в ходе выполнения боевых задач. И поздравляю с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, вам успехов и вашим родным и близким. Всего самого доброго», – сказал генерал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки в Харьковской области. «Северяне» сообщили, как ВСУ бьют из РСЗО по поселениям с мирными жителями.

    Комментарии (5)
    28 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп: Решение по замороженным российским активам не принято

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о передаче замороженных российских активов Европой для восстановления Украины пока не принято, заявил глава американского государства Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским.

    «Ничего из этого еще не было решено», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Президент США также выразил убеждение, что сейчас есть условия для заключения мирного соглашения, но конкретных сроков он не ставит. По его словам, обсуждаемая сделка по завершению конфликта будет выгодной для всех сторон.

    Трамп отдельно подчеркнул значимость участия США в посреднических усилиях и отметил, что Россия ценит это.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву. Лидеры стран ЕС не сумели согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов.

    В поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. 

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продолжении разгрома ВСУ восточнее Купянска

    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Герасимов объявил, что российские силы продолжают уничтожать украинские подразделения в районе Купянска, а окруженная группировка ВСУ теряет позиции.

    Как передает ТАСС, подразделения группировки «Запад» продолжают наступательные действия против украинских войск восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол.

    По словам Валерия Герасимова, контролируемая окруженной группировкой ВСУ территория за последнее время сократилась более чем в два раза.

    В ходе доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба подчеркнул, что операция развивается успешно и российские силы удерживают инициативу.

    Подчеркивается, что действия российских войск наносят значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области.

    Российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Вооруженные силы России ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области и оказывают давление на формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин заявил об успехах ВС России и отступлении ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подчеркнул успешное продвижение войск и отступление украинских подразделений на каждом участке соприкосновения, отметив уверенность российских военных.

    Российские войска продолжают движение вперед и успешно взламывают оборону противника, передает ТАСС.

    Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО заявил: «Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника, – указал верховный главнокомандующий. – Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области.

    Российские военные установили контроль над Высоким в Сумской области, а также над Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
    @ REUTERS/Christian Mang

    Tекст: Илья Абрамов

    Декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии. Общий индекс конфронтации растет, однако США демонстрируют противоположную динамику.

    Согласно декабрьскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран ЕС и НАТО достиг рекордных значений. Если в октябре 2025 года разброс показателей составлял от 25 до 75 баллов, то теперь он вырос до от 50 до 95 баллов соответственно.

    Первое место с 95 баллами разделили Германия и Британия. Обе страны передали Украине вооружения: ФРГ направила две системы Patriot, а Соединенное Королевство – ракеты Martlet. Помимо этого, они предоставили Киеву финансирование: ЕС согласовал кредит в размере 90 млрд долларов, а Лондон выделил 805 млн долларов на закупку американской техники.

    Резкий скачок враждебности продемонстрировала Польша: заработав 90 баллов, страна переместилась с седьмого места в ноябре на второе. Такой результат стал прямым следствием ее военной политики: Варшава выделила Киеву 100 млн евро на закупку американских вооружений по программе PURL и согласилась разместить на своей территории учебный лагерь для ВСУ.

    Третье место занимает Эстония (85 баллов). Прибалтийская республика поддержала продление 19 пакетов антироссийских санкций ЕС ещё на полгода и выступила за передачу Украине замороженных российских активов.Четвёртую строку делят Латвия и Дания (по 80 баллов). Обе страны участвовали в масштабных учениях НАТО Freezing Winds, что также отразилось на их высоких показателях враждебности.

    Пятую строчку рейтинга занимает Литва (75 баллов), шестую – делят Финляндия и Франция (70 баллов). Все три страны оказывали финансовую поддержку ВСУ. Следом с 65 баллами расположилась Швеция, которая также поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.

    Восьмую строку занимают Нидерланды, Чехия и вернувшаяся в рейтинг Хорватия – по 60 баллов. Рост показателей Загреба связан с наращиванием военной помощи: республика передала Украине танки М-84, а также присоединилась к кредитной программе ЕС для Киева на 90 млрд евро.

    Девятое место заняли США с 55 баллами, опустившись на три позиции по сравнению с ноябрем. Это подтверждает тенденцию к снижению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, наблюдаемую весь четвертый квартал 2025 года. На той же строчке оказались Австрия и Греция.

    Большая группа стран собралась на десятой позиции. Рейтинг замыкают сразу шесть государств: Австралия, Бельгия, Болгария, Италия, Канада и Румыния с результатом 50 баллов.

    Лишь два участника списка оказались минимально недружественными, набрав всего по 5 баллов – Тайвань и Багамские Острова (для сравнения, в ноябре таких было шесть).

    Составители рейтинга отметили, что наибольший рост индекса показали страны, усилившие военную помощь Украине – Германия, Дания, Британия и Польша. Также резко увеличилось число правительств, оказывающих максимальное санкционное давление. Если в ноябре только Британия одновременно вводила новые ограничения и поддерживала передачу российских активов Киеву, то в декабре таких стран стало уже 12.

    Более подробно с «Рейтингом недружественных правительств» можно ознакомиться в развернутом аналитическом материале газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об отказе солдат ВСУ контратаковать у Мелового-Хатнего

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» в районе Меловое-Хатнее продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 м, поразив авиацией ВКС России 129 отмбр в районе Колодезного.

    «В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска идут суровые бои. На Хатненском участке ведется зачистка лесных массивов, причем противник подтянул резервы и контратакует.

    У Старицы российская авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 72 омбр и 127 отмбр в лесопосадках, штурмовики продвинулись на двух участках на 250 м, а в лесном массиве возле Лимана «Северяне» заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 650 м и отразив контратаку ВСУ.

    В Сумском и Краснопольском районах продвижение на шести участках фронта достигло 500 м. Авиация ВКС и артиллерия группировки войск «Север» отработали по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Павловки: уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17 отмбр, ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ сбежали с позиций в лесу возле Лимана. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.


    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    «Калашников» завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам

    «Калашников» выполнил годовые контракты по поставкам пистолетов Лебедева

    Tекст: Мария Иванова

    В 2025 году концерн «Калашников» полностью выполнил поставки современных 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

    Концерн «Калашников» полностью выполнил годовые контракты по поставкам 9-миллиметровых пистолетов Лебедева (ПЛК) силовым ведомствам России, сообщает Telegram-канал «Калашникова».

    Предприятие в Ижевске изготовило и отгрузило современные компактные пистолеты Лебедева в указанные сроки. Производство было заметно увеличено благодаря слаженной работе коллектива.

    Коммерческий директор Ижевского механического завода Олег Сапожников подчеркнул: «Благодарю весь коллектив завода за ответственное отношение к выполнению поставленных задач на благо безопасности страны». Руководитель отметил, что слаженность рабочих, инженеров, технологов и руководства сыграла решающую роль в выполнении обязательств предприятия.

    Напомним, что компактный пистолет Лебедева был принят на вооружение в 2021 году, а с 2022 года его начали серийно выпускать. Это первый российский пистолет такого класса под патрон 9 на 19 миллиметров. Компактные размеры ПЛК удобны для скрытого ношения, а двусторонние элементы управления делают его подходящим как для правшей, так и для левшей.

    В понедельник сообщалось, что концерн «Калашников» выполнил контракт по поставке ударных беспилотников «Куб-2».

    Компания установила рекорд по производству гранатометов для спецоперации на Украине. В декабре она также выполнила крупную поставку дронов СКАТ 350М заказчику.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 18:46 • Новости дня
    Белоусов назвал армию России самой боеспособной в мире

    Министр обороны Белоусов назвал армию России самой боеспособной в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что армия способна обеспечить суверенитет страны благодаря высокому уровню боеспособности.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия является самой боеспособной в мире, передает ТАСС. По его словам, итоги уходящего года показали значительное повышение возможностей вооруженных сил страны.

    Белоусов отметил: «Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны».

    Министр подчеркнул, что за прошедший год вооруженные силы продолжили укреплять свои позиции и улучшать потенциал, что позволило повысить эффективность выполнения поставленных задач.

    «В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу, героически сражаются за свою страну», - отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка за участие в освобождении Богуславки в Харьковской области.

    До этого глава Минобороны поздравил командование и личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад с освобождением Дибровы в ДНР.

    Белоусов также выступил в Совете безопасности с докладом по развитию искусственного интеллекта для повышения национальной безопасности и обороны.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 11:45 • Новости дня
    Концерн «Калашников» поставил ударные «Куб-2» по контракту

    «Калашников» выполнил поставку управляемых боеприпасов «Куб-2» по госконтракту

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» завершил поставку партии ударных управляемых барражирующих боеприпасов «Куб-2» с разными по массе боевыми частями по госконтракту 2025 года.

    Концерн «Калашников» завершил поставку управляемых барражирующих боеприпасов «КУБ-2» государственному заказчику по контракту 2025 года, передает Telegram-канал концерна. В компании подчеркнули, что обязательства по госконтракту выполнены в полном объеме.

    «КУБ-2» выпускается с боевыми частями разной массы и предназначен для поражения живой силы противника, небронированной и легкобронированной техники, а также стартовых площадок комплексов беспилотников и мест базирования вертолетов. Аппарат малой массы способен поражать единичных бойцов, средний – решать задачи более высокого уровня.

    Боеприпасы получили современные оптико-электронные системы, что позволяет операторам точно наводить их даже на движущиеся цели. Наведение осуществляется вручную или автоматически с помощью бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта. Производитель отмечает, что «КУБ-2» невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы.

    Высокой точности удается достигать в тандеме с разведывательным БЛА СКАТ 350 М, который также серийно производит «Калашников». Для взаимодействия применяется уникальное программное обеспечение собственного производства, формирующее единое информационное пространство для решения самых сложных задач круглосуточно.

    Ранее концерн «Калашников» получил разрешения на экспорт данных боеприпасов, что открыло возможность их поставок иностранным заказчикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» заключил контракты на поставку беспилотников «Куб-2» и «Куб-10»

    Компания установила рекорд по производству гранатометов для спецоперации на Украине. В декабре она также выполнила крупную поставку дронов СКАТ 350М заказчику.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы системы ПВО Минобороны над Москвой был уничтожен беспилотник, специалисты прибыли к месту падения его обломков.

    Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, передает ТАСС.

    По его словам, «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву». В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Дополнительные подробности о происшествии и сведения о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Официальные структуры продолжают мониторинг воздушного пространства над городом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Дежурные средства ПВО утром в течение четырех часов сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Краснодарским краем.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Европы отправить 15 тыс. военных на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тысяч военнослужащих на Украину с целью контроля за мирным соглашением.

    Как передает Die Welt, европейские государства в составе так называемой коалиции желающих подготовили детальные планы по развертыванию от десяти до пятнадцати тысяч военных на Украине после заключения перемирия между Киевом и Москвой.

    По сведениям издания, гарантии безопасности для украинской стороны уже полностью проработаны британскими и французскими военными экспертами совместно с сотрудниками из Брюсселя.

    Источник издания заявил: «Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны. В основном они подготовлены военными экспертами британских и французских вооруженных сил при сотрудничестве с Брюсселем».

    Франция и Британия выразили готовность осуществлять контроль за соблюдением перемирия даже без мандата ООН или Евросоюза, считая достаточным только приглашение украинских властей.

    Контроль с воздуха и на море, согласно проекту, будет возложен на соседние с Украиной страны, в то время как решающую роль предлагается отвести Турции.

    Москва выступает против любых инициатив, связанных с присутствием западных военных контингентов на Украине, о чем неоднократно заявляли представители власти России. В частности, Дмитрий Песков отмечал, что такая позиция остается неизменной, а Сергей Лавров указывал, что любые иностранные военные гарантии недопустимы для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные дезертировали из Вооруженных сил Украины во время подготовки в странах Европы. Эксперты отметили, что даже если Москва предъявит доказательства атаки на резиденцию президента России, для Владимира Зеленского в Евросоюзе последствий не будет.

    В декабрьском рейтинге «недружественных правительств» Германия и Британия разделили первое место с 95 баллами, Польша переместилась на вторую строчку, а Австрия и Хорватия вновь вошли в топ-10. Средний балл враждебности вырос, эксперты выделили оформленное ядро конфронтации.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 12:19 • Новости дня
    Минобороны: Военнослужащие осеннего призыва 2025 года не направлялись в зону СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие срочной службы, призванные осенью 2025 года, не были направлены выполнять задачи специальной военной операции в новых регионах России, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие, призванные в ходе осеннего призыва 2025 года, не направлялись для участия в специальной военной операции на Украине, а также не были отправлены в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, передает Telegram-канал Министерства обороны.

    В Минобороны подчеркнули: «В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись».

    В осенний призыв 2025 года на военную службу было призвано 135 тыс. человек в соответствии с указом президента от 29 сентября 2025 года. Впервые призыв проходил с использованием госинформационной системы «Единый реестр», которая позволила более 550 тыс. граждан получить отсрочку без личного обращения в военкоматы.

    Оповещение призывников осуществлялось через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а сама отправка новобранцев проходила авиацией, эшелонами, поездами и автотранспортом. Большинство новобранцев направлены в учебные подразделения для освоения современной военной техники и получения специальности.

    Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных подразделений и спортивных рот: в них зачислены 680 человек и 240 призывников соответственно. Военнослужащие, прошедшие положенный срок службы, были своевременно уволены и направлены домой.

    В период призыва работали «прямые телефонные линии» Генштаба и штабов военных округов, на которые поступило более 700 обращений от граждан.

    Напомним, Государственная дума приняла закон, который разрешает проводить призыв на срочную службу на протяжении всего календарного года.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил о уничтожении второго беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит при подлете к Москве, обломки упали, на место выехали специалисты для устранения последствий.

    Как передает ТАСС, уничтожен еще один беспилотник, который направлялся к Москве. О данном факте рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

    По словам Собянина, «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Деталей о типе аппарата и масштабах последствий не приводится.

    Сообщается, что экстренные службы оперативно прибыли к месту падения обломков и проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.

    Ранее в этот же день Собянин информировал о том, что средства ПВО Министерства обороны уже сбили другой беспилотник, приближавшийся к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник над Москвой, а специалисты прибыли к месту его падения. Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками по Белгородской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому мрачное будущее
    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    Финляндия задержала судно за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского