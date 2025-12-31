В трех регионах решили проверять счета при назначении детских пособий

Tекст: Алексей Дегтярёв

С августа следующего года в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах стартует эксперимент по анализу денежных поступлений на банковские счета соискателей единого пособия на ребенка, передает ТАСС.

Этот порядок прописан в утвержденных правилах проведения эксперимента. На первом, подготовительном этапе до конца июля 2026 года сбор данных будет носить исключительно тестовый характер.

С 1 августа начнет проводиться фактический учет всех поступлений на банковские депозиты, вклады и счета граждан, которые подают заявление на получение единого пособия. Однако при рассмотрении заявлений на назначение детских пособий результаты проверки на этом этапе влиять на решение не будут.

Лишь с третьего этапа, начиная с 1 октября 2026 года, сведения о движении средств по счетам и вкладам будут приниматься во внимание органами соцзащиты при вынесении решения о назначении или отказе в пособиях.

Ранее Соцфонд сообщал, что в 2026 году российских граждан ожидает повышение страховых пенсий на 7,6%, увеличение детских и социальных выплат, а также индексация материнского капитала.