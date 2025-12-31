  • Новость часаВ ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    31 декабря 2025, 16:45 • Новости дня

    Трамп пообещал Нетаньяху поддержать новые удары по ХАМАС при невыполнении соглашения

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Биньямином Нетаньяху пообещал разрешить Израилю вновь атаковать ХАМАС в случае отказа движения от разоружения.

    Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал разрешить Израилю возобновить военные действия против движения ХАМАС в случае невыполнения соглашения о разоружении палестинской группировки, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

    Портал отмечает, что во время переговоров Трамп дал понять Нетаньяху: если ХАМАС не приступит к разоружению, израильская армия сможет снова начать боевые действия в секторе Газа. По данным источников, это условие обсуждалось в контексте соблюдения ранее достигнутых договоренностей.

    Также, по информации Axios, Трамп планирует в январе 2026 года официально объявить о переходе к следующему этапу сделки о прекращении огня в секторе Газа. Ожидается, что этот шаг станет ключевым моментом в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Тель-Авива несколько сотен человек провели марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху и потребовали расследовать провал предотвращения атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Биньямин Нетаньяху намерен добиться от Вашингтона разрешения на удары по иранским ракетным объектам во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Армия обороны Израиля уничтожила пятерых лидеров радикального движения ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики нарушили режим прекращения огня.

    30 декабря 2025, 12:12 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    @ ADRIAN DENNIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Москва представит доказательства атаки на резиденцию Владимира Путина, в том числе обломки дронов, то это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже тогда для Владимира Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя реакцию западных политиков и СМИ на атаку ВСУ на резиденцию президента России.

    «Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

    Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

    Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

    Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

    Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

    «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

    Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.

    28 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде разрушили «мирный план» Киева, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, что итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся во Флориде, разрушили план Киева, передает РИА «Новости».

    Основной неудачей для украинских властей стало то, что Трамп отказался поддержать «20 пунктов», которые Зеленский предлагал в качестве нового мирного предложения.

    Судя по сообщениям СМИ, Дональд Трамп придерживается позиции, что решение по спорным вопросам, включая территориальные, должно приниматься не путем референдума, а в парламенте. Эта позиция ставит под сомнение удачу украинских инициатив по мирному урегулированию. Встреча во Флориде проходила на фоне состоявшейся накануне телефонной беседы Трампа с Владимиром Путиным.

    Как подчеркивает газета Financial Times, после этих событий среди киевских чиновников усилилось беспокойство. Со ссылкой на источник, близкий к руководству на Украине, теперь ситуация для Зеленского стала значительно сложнее.

    Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    Дональд Трамп допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп провел часовую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало обеспокоенность у украинской делегации и «партии войны».

    28 декабря 2025, 21:41 • Новости дня
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику (Warmongers are in full panic mode after the Putin–Trump call)», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся воскресенье накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Общение продолжалось 1 час 15 минут.

    29 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, поскольку в ближайшие месяцы Украине грозят потери новых территорий, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», – сказал Трамп.

    В ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что территориальный вопрос в украинском конфликте остается неурегулированным. По его словам, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, но стороны близки к соглашению, передает РИА «Новости».

    «Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о статусе Донбасса.

    Трамп выразил надежду, что оставшиеся вопросы урегулирования на Украине могут быть согласованы в течение ближайших недель. Он заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса.

    По его оценкам, встреча с Зеленским прошла хорошо, были обсуждены многие темы, а  урегулирование украинского конфликта становится все ближе, поскольку удалось достичь согласия по 95% ключевых вопросов.

    Трамп сообщил, что значительную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа, однако США также предоставят необходимую помощь. Он подчеркнул, что разговор с европейскими лидерами прошел конструктивно: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский после беседы американской и украинской делегаций также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который сильно обеспокоил украинскую делегацию.

    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    @ Igor Jakubowski/Arena Akcji/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    29 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского

    Чеснаков: Ключевой темой встречи Трампа и Зеленского стали гарантии безопасности для Украины

    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече во Флориде обсуждение американских гарантий безопасности для Украины стало главным вопросом переговоров, хотя конкретного прогресса по территориальной теме не последовало, считает политолог Алексей Чеснаков.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде завершилась без значимых конкретных решений, однако стороны заявили о «успешных и содержательных» переговорах, пишет политолог в своем Telegram-канале.

    Лидеры вновь заверили, что проект мирного соглашения почти готов – якобы согласовано уже 95% его пунктов, а подписать его можно будет «буквально через несколько недель». Тем не менее, по словам политолога, конкретики по договоренностям так и не прозвучало.

    Как отмечает Чеснаков, основной темой обсуждения стали американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский, по его мнению, отвергает мысль о том, что только Россия может обеспечить реальные гарантии безопасности, при условии выполнения всех достигнутых договоренностей.

    Президент Украины, по словам эксперта, рассчитывает на «квазипятую статью НАТО», которая обеспечит ему поддержку сильного союзника и позволит маневрировать в отношениях с Россией, возможно даже саботируя выполнение соглашений.

    Чеснаков подчеркивает, что власти России не возражают против наличия гарантии для Украины, важно лишь, чтобы на украинской территории не размещались иностранные военные контингенты. Он также замечает, что Зеленский, вероятно, получил желаемые гарантии или близкие к ним.

    В то же время прогресса по территориальному вопросу не видно. По мнению эксперта, Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность: «дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». Таким образом, политолог считает, что начинается новая предвыборная кампания президента Украины.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    31 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту флаг России

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, очевидно, пытаясь претендовать на защиту со стороны России, сообщили NYT во вторник два американских чиновника.

    Эта история началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью. По словам официальных лиц США, члены экипажа танкера нарисовали российский флаг на борту во время побега и теперь претендуют на российский статус, пишет New York Times (NYT).

    С прошлого года танкер находится под санкциями США за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма, пишет газета.

    По словам официальных лиц, судно недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию. Предполагается, что оно не перевозило груз.

    Ретранслятор местоположения Bella 1 не был включен с 17 декабря, это означает, что New York Times не смогла отследить судно, когда оно убегало от вооруженных сил США.

    Официальные лица США заявили, что береговая охрана попыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что на нем не было действительного национального флага, что требовало досмотра в соответствии с международным правом. Но судно не подчинилось и продолжило ход. С тех пор его преследуют вооруженные силы США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg 21 декабря сообщало о том, что США перехватили третий нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Bloomberg также  узнало, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала  резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов.

    28 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Для переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский снова выбрал неофициальный стиль одежды, надев черную рубашку и черную куртку.

    Зеленский вновь решил не соблюдать строгий дресс-код, который обычно требуется для подобных официальных мероприятий. Он прибыл на переговоры в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, как это уже было во время предыдущей встречи с Трампом.

    Президент США, по крайней мере на камеры, решил не обращать внимания на внешний вид украинского лидера, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский поссорился с Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Тогда Зеленский пришел на встречу в Овальный кабинет в поло. По мнению западных СМИ, это стало одной из причин провала переговоров.

    29 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях

    Политолог Скачко: Для референдума о территориальных уступках Украины необходимо давление США

    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США. Вероятно, Банковая будет искать варианты, чтобы удовлетворить требования Вашингтона, но и оставить у власти нынешнюю команду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов выступить перед Радой.

    «Владимир Зеленский не может делегировать решение вопроса о территориальных уступках Верховной раде. Конституция Украины запрещает менять границы страны любым способом, кроме «всеукраинского референдума». А парламент, являющийся сейчас единственным более-менее легитимным органом, в отличие от президента, лишь назначает плебисцит», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Для проведения референдума нужно отменить военное положение. Но тогда придется организовать и президентские выборы. Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры и запуск уголовных расследований. Такой сценарий Банковая запустит только при давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Но США пока не говорят о подобном развитии событий», – напомнил он.

    «Думаю, этот сценарий возможен, если Россия ускорит освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Таким образом Москва пополнит территориальный фонд. А Вашингтон или другие влиятельные внешние акторы смогут убедить Зеленского провести референдум о согласии с результатами плебисцитов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022 году», – полагает спикер.

    «Впрочем, я не исключаю, что Банковая примется искать лазейки в законодательстве и пытаться расширено трактовать положения конституции. В этом случае ситуация представляется трудно прогнозируемой. Сейчас невозможно предположить, на какие ухищрения пойдет Киев, чтобы угодить требованиям США и оставить Зеленского с основным костяком его команды у власти», – пояснил эксперт.

    Ранее Трамп заявил, что готов отправиться в Киев, чтобы выступить перед Радой, если это приведет к территориальным уступкам с украинской стороны и урегулированию конфликта, пишет New York Post. Об этом он сказал после встречи с Зеленским во Флориде, добавив, что мир «ближе, чем когда-либо».

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется лететь в Киев. Но я предложил приехать и выступить перед украинским парламентом. Я не знаю, поспособствует ли это урегулированию, но, думаю, вероятно, поможет», – сказал президент США.

    В целом, глава Белого дома заявил, что встреча прошла «замечательно». Делегации обсудили «практически все вопросы», удалось достичь взаимопонимания по 95% проблем урегулирования. Нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса. По словам Трампа, Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

    В этой связи политолог Федор Лукьянов указал, что встреча Трампа и Зеленского не внесла ничего нового в вопрос территориальных уступок. «Хотя президент США постоянно говорит о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским Вооруженным силам решать вопросы своими средствами», – написал он в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность, считает, в свою очередь, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Потом на выборах он начнет говорить: «Дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского», – отметил политолог в Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин в беседе с командованием отметил быстрые темпы освобождения территорий в зоне СВО. «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские успехи поменяли повестку встречи Трампа с Зеленским.

    29 декабря 2025, 23:50 • Новости дня
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

