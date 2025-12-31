Новый год наступил на Чукотке и Камчатке

Tекст: Мария Иванова

Празднование нового 2026 года стартовало в самых восточных регионах России – на Камчатке и Чукотке – на девять часов раньше, чем в Москве, сообщает ТАСС.

В Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия начались на главной площади города воинской славы в 22.00 по местному времени. Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и интерактивами.

На центральной площади Петропавловска-Камчатского гостей угощают горячим чаем, здесь же работает фудкорт. В полночь небо над городом озарил новогодний фейерверк, а праздничная программа продолжается всю ночь.

В Анадыре жители собрались у окружного Дома народного творчества. В первому часу ночи на главной площади стартовали уличные гуляния с хороводами, играми и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Утром 1 января всех приглашают на массовый забег на 2026 метров, а праздничные события в честь наступления года продолжаются во всех муниципальных образованиях Чукотки.