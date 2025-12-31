Посол России заявил о негативной реакции мира на расширение США границ шельфа

Посол Петрович: Россия и Китай осудили расширение США границ шельфа и добычу ресурсов

Tекст: Вера Басилая

По словам Петровича, Россия, Китай и большинство членов международного сообщества крайне негативно восприняли заявление США о самостоятельном расширении континентального шельфа и действия американской компании The Metals Company USA LLC по началу добычи ресурсов со дна Тихого океана в нарушение международных норм, передает РИА «Новости».

Как рассказал посол России в Ямайке Сергей Петрович, страны осудили попытки Вашингтона обойти установленные правовые механизмы, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву.

Петрович отметил: «С глубокой озабоченностью и осуждением таких действий выступили Россия, Китай и большинство стран-участниц МОМД».

США в 2023 году объявили о новых границах своего шельфа за пределами стандартных 200 морских миль. Весной 2025 года появилась заявка на коммерческую добычу, поданную The Metals Company USA LLC на основе внутренних американских законов.

Согласно положениям Конвенции ООН, границы шельфа вне 200 миль устанавливаются только с участием Комиссии по границам континентального шельфа, в которую США не обращались. Район Кларион-Клиппертон, где планируется добыча, находится в восточной части Тихого океана – вне национальных юрисдикций. По международным нормам ресурсы этого района принадлежат всему человечеству, и их разработка требует согласования с Международным органом по морскому дну.

Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву. Американская делегация на переговорах МОМД заявила, что считает обязательными лишь положения о свободе судоходства, а остальные нормы о Районе не признает обязательными, поскольку страна не является участником Конвенции.

Министерство иностранных дел России направило США демарш из-за одностороннего изменения внешних границ американского континентального шельфа.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что подобные действия идут вразрез с международными нормами и нарушают права мирового сообщества.

Полярник Виктор Боярский ранее объяснял, что США понадобилось расширение своей части шельфа в Арктике для усиления национального контроля и возможности освоения ресурсов.

