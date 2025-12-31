NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина

NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг

Tекст: Катерина Туманова

Эта история началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью. По словам официальных лиц США, члены экипажа танкера нарисовали российский флаг на борту во время побега и теперь претендуют на российский статус, пишет New York Times (NYT).

С прошлого года танкер находится под санкциями США за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма, пишет газета.

По словам официальных лиц, судно недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию. Предполагается, что оно не перевозило груз.

Ретранслятор местоположения Bella 1 не был включен с 17 декабря, это означает, что New York Times не смогла отследить судно, когда оно убегало от вооруженных сил США.

Официальные лица США заявили, что береговая охрана попыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что на нем не было действительного национального флага, что требовало досмотра в соответствии с международным правом. Но судно не подчинилось и продолжило ход. С тех пор его преследуют вооруженные силы США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg 21 декабря сообщало о том, что США перехватили третий нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Bloomberg также узнало, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов.