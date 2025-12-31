Определены самые необычные поисковые запросы россиян о подарках

«Яндекс» назвал самые необычные поисковые запросы россиян о подарках

Tекст: Денис Тельманов

Пик числа интернет-запросов о подарках к Новому году приходится на декабрь, передает РИА «Новости». В «Яндексе» сообщили, что россияне нередко спрашивали, как незаметно вручить подарок, что делать, если забыли, куда его спрятали, и какое количество подарков допустимо попросить.

В компании рассказали: «Люди ищут ответы на вопросы о том, как тайно подарить подарок и никого не выдать, что делать, если забыл, куда спрятал подарок и сколько максимально можно просить подарков на Новый год».

Многие пользователи также выясняли, разрешено ли дарить те или иные вещи, особенно часы, ножи, зеркала, деньги, полотенца, постельное белье, свечи, букеты, носки, а также иконы, крестики и украшения, связанные с приметами и отношениями.

По анализу поисковых фраз, подарки для мужчин ищут почти в два раза чаще, чем для женщин, а для мамы – вдвое чаще, чем для папы. Россияне при выборе подарков стараются учитывать адресата: для мужчин ищут «оригинальное», для мамы или бабушки – сделанное своими руками, для девушки – «необычное», для парня – «недорогой», для подруги – «прикольный», а для сестры – «красивое», подчеркнули аналитики «Яндекса».

