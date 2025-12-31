Всероссийский Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом

Всероссийский Дед Мороз пожелал россиянам счастья и здоровья в 2026 году

Tекст: Вера Басилая

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил жителей страны с наступившим 2026 годом, передает ТАСС. В своем обращении он пожелал россиянам здоровья, благополучия, исполнения желаний и удачи.

«Дорогие мои друзья, всю нашу большую и необъятную страну поздравляю с Новым годом, с новым счастьем и всем желаю добра, здоровья, благополучия и удачи, чтобы на все начинания сил хватало, чтобы желания исполнились, мечты сбылись. С Новым годом, с новым счастьем!» – обратился к россиянам волшебник.

Дед Мороз также напомнил соотечественникам о важности проявлять энергию, вдохновляться символом года и быть добрыми друг к другу. Он призвал россиян впустить в сердце и душу хорошую огненную энергию лошади и сохранять оптимизм на протяжении года.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга обратился с поздравлением и пожеланиями к участникам спецоперации на Украине.

В среду Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по городам России.

Дед Мороз также поздравил космонавтов на МКС с наступающим Новым годом.