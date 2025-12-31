  • Новость часаВ ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    31 декабря 2025, 17:42 • Новости дня

    Власти США выделили 2 млн долларов детской клинике для смены пола пациентов

    Власти США решили выделить 2 млн долларов занимающейся сменой пола детей клинике

    Tекст: Мария Иванова

    Детская клиника в Сан-Диего в новом году должна получить 2 млн долларов из федерального бюджета США на развитие программ гендерно-аффирмативной помощи несовершеннолетним (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Власти США собираются направить 2 млн долларов детской больнице Rady’s в Сан-Диего, которая занимается программами гендерно-аффирмативной помощи для несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

    Согласно докладу сенатора-республиканца Рэнда Пола, эти средства прописаны в проекте бюджета для министерства труда и здравоохранения под формулировкой «педиатрические услуги в сфере психического здоровья».

    В документе отмечается, что больница управляет центром гендерно-аффирмативной помощи детям и планирует продолжать подобные процедуры несмотря на ранее озвученные инициативы Минздрава США по ограничению смены пола у несовершеннолетних. В частности сообщается, что учреждение сопровождает случаи применения фармацевтических и хирургических вмешательств.

    Рэнд Пол в докладе подчеркивает, что выделение целевого финансирования осуществляется несмотря на недавние решения президента Дональда Трампа.

    Трамп призвал отказаться от политики инклюзивности (DEI), объявив официальной позицией признание только двух биологических гендеров и отменив в январе меры по поощрению политики разнообразия и равенства в госорганах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря генпрокуроры ряда штатов США подали иск против запрета смены пола несовершеннолетним.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп впал в ярость после победы подростка-трансгендера над школьницами.

    Пентагон решил уволить трансгендеров из армии США.

    30 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Атака ВСУ на резиденцию президента России, совпавшая с визитом Зеленского к Трампу, приведет к тому, что урегулирование конфликта будет вестись напрямую между Москвой и Вашингтоном, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее об ужесточении российской позиции по Украине заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что после инцидента Москва уделит особое внимание диалогу с Вашингтоном.

    «Понимая всю ответственность, которая лежит на двух ядерных державах, Россия продолжит выстраивать отношения с администрацией Трампа. У Москвы налажен контакт с Вашингтоном. Но учитывая, что дроны в сторону Новгородской области взлетели синхронно с визитом Зеленского во Флориду, урегулирование конфликта, видимо, пойдет иным путем», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, «Белый дом демонстрирует ответственное политическое поведение – поэтому мы сохраняем с ним диалог», а Украина подобным здравомыслием похвастаться не может – «и тут вопрос на какое-то время закрыт». Американист также считает, что Трамп воспринял на свой личный счет попытку Украины и ее союзников в лице Британии и ЕС атаковать президентскую резиденцию Владимира Путина.

    «Во-первых, это было сделано за спиной Вашингтона. Во-вторых, его самого собирались убить во время избирательной кампании. Но в Киеве и Лондоне не просчитали до конца реакцию президента США. Такое бывает, когда во главе MI-6 стоит потомок нацистов», – добавил политолог, имея в виду тот факт, что дед нынешнего руководителя британской спецслужбы Блейз Метревели был украинским нацистом и военным преступником, о чем писала газета ВЗГЛЯД.

    Дробницкий считает, что в результате переговорного трека с Зеленским мирный договор не мог быть подписан. «Дискуссия обречена, потому что Трамп не обладает абсолютной властью на Западе. Уже с весны 2025 года стало понятно, что Европа будет постоянно подзуживать Зеленского. Конгресс США тоже настроен скорее проевропейски», – рассуждает американист.

    При этом, по его словам, Украина как политический проект всегда превращается в «анти-Россию». «Сегодня ее территория – это прямая геополитическая угроза в России, и эта угроза должна быть устранена. С подобными проектами Россия разбиралась всегда – с разной скоростью и эффективностью, но разбиралась неизменно», – заявил спикер.

    Дробницкий подчеркнул, что нацистская сущность свойственна не только элитам Украины, но и европейским элитам, при этом денацификация власти в Киеве была изначальной задачей СВО и обсуждалась в рамках мирного плана на Аляске. Под демилитаризацией подразумевается в первую очередь сокращение армии, внеблоковый статус, отсутствие иностранных войск и жесткий контроль над вооружениями.

    «А денацификация – это признание русского языка на уровне государственного плюс признание территорий, которые конституционно стали частью России. При этом возможность проявить гибкость, о которой говорил Путин, не касалась ни численности ВСУ, ни НАТО, ни иностранных контингентов, ни Церкви, ни русского языка», – добавил он.

    «Даже если речь и шла о каких-то территориальных вопросах, то они были сняты еще до приезда Зеленского к Трампу, а требование по демилитаризации и денацификации никогда не снималось. В этом смысле ужесточение позиции России означает, что с этим режимом мы не можем ни о чем договориться», – подытожил Дробницкий.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал называть конкретные детали ужесточения позиции РФ в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки Киева атаковать резиденцию президента России. О том, что ужесточение произойдет, ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Однако Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. Песков заверил, что Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    О том, что украинские власти в ночь на 29 декабря попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области, стало известно накануне. Противник использовал 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО.  Как уточнил помощник Путина Юрий Ушаков, об этой атаке российский лидер сообщил лично президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.

    Очередная эскалация со стороны Украины произошла на фоне активного дипломатического процесса. Накануне Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева.

    31 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны России показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Карта опубликована в Telegram-канале ведомства.

    Также Минобороны поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли воздушную атаку на резиденцию Путина с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 05:49 • Новости дня
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи Артемьев заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

    «Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

    Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.

    «Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.

    Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская нефть подорожает.


    31 декабря 2025, 09:54 • Новости дня
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений

    Захарова назвала Финляндию страной-лидером по неадекватности заявлений

    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания финских руководителей примером глупости и лжи, обратив внимание на их исторические и политические ошибки.

    Финские политики, включая президента Александра Стубба, заняли первое место по неадекватности заявлений в 2025 году, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили... Когда они кого победили?» – заявила Захарова.

    По ее словам, финские политики «метались» между противоборствующими сторонами и долго не могли определиться, на чьей стороне истории оказаться. Дипломат напомнила, что Финляндия заняла свою нынешнюю позицию «не без усилий Москвы», что позволило стране «встроиться в правильные ряды» и прожить несколько десятилетий без позора в прошлом веке.

    Она также резюмировала, что финские власти сами навредили себе, отметив, что это является проявлением «глупости, подлости и лжи». Захарова добавила, что считает подобные высказывания «не только антизаявлением года, но и квинтэссенцией заблуждений и лжи».

    Ранее Захарова уже неоднократно указывала, что Финляндия во Второй мировой войне была союзницей нацистской Германии, принимала участие в блокаде Ленинграда и организовывала лагеря на освобождённых территориях. Она уточнила, что изменение позиции Хельсинки в 1944 году произошло только под давлением успехов Красной армии, когда Финляндия подписала Московское перемирие.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:21 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный сторонник в Британии Владимира Зеленского одобрил атаку дронов на резиденцеию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает издание L'AntiDiplomatico.

    За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    31 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило свое существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей <…>. И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Напомним, 21 ноября 2024 года президент Владимир Путин сообщил о применении российскими военными новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на атаки на военные объекты в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

    31 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    «Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.

    В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.

    Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    31 декабря 2025, 11:09 • Новости дня
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не согласился удовлетворить просьбу Киева о предоставлении особых условий по введению налогов на углеродные выбросы с начала 2026 года, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, Евросоюз отказал Киеву в просьбе сделать исключение для Украины в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM, который стартует с 1 января 2026 года, передает РИА «Новости».

    CBAM предусматривает введение сбора за выбросы углекислого газа, чтобы снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и поддержать конкурентоспособность европейских производителей. Украина, как отмечает издание, обратилась к Еврокомиссии с просьбой получить особый режим из-за урона, нанесенного энергетической инфраструктуре страны, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев.

    При этом в ЕС считают, что последствия для украинской экономики будут не столь существенны.

    CBAM уже критикуют такие государства, как Китай, Индия и Бразилия. Они называют механизм односторонней торговой мерой, созданной под предлогом заботы об экологии.

    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    @ Igor Jakubowski/Arena Akcji/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    30 декабря 2025, 18:23 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб составил свыше 470 млн рублей.

    Как передает РИА «Новости», суд вынес приговор по делу о хищении свыше 500 миллионов рублей из бюджета при выполнении оборонного заказа. Договоры были заключены в 2022-2023 годах между госзаказчиком и компаниями ООО ИФК «РНГС Капитал» и ООО «Сибай» на сумму более 1,3 млрд рублей.

    В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Левченко, Андрей Грунин и иные лица предоставили ложные сведения о цене выполненных работ и поставленных товаров. Это позволило незаконно присвоить крупные бюджетные средства. Ущерб Министерству обороны России превысил 470 млн рублей.

    «Приговором суда Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину – в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому», – говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

    Суд признал фигурантов виновными по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление СК завело уголовное дело против начальника военного представительства Минобороны Владимира Куимова по подозрению в получении взятки.

    Суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Петербурга к пяти годам колонии за хищение около 320 млн рублей, предназначенных для строительства объекта оборонного заказа.

    Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля реализации государственного оборонного заказа.

    31 декабря 2025, 12:11 • Новости дня
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина

    Володин призвал к жесткому ответу на удар ВСУ по резиденции Путина

    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области не должна оставаться безнаказанной и требует жестких действий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина является необходимым, заявил Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин, выступая в телеэфире.

    Спикер Госдумы отметил, что дальнейшее продвижение российских войск по линии фронта неизбежно приведет к усилению сопротивления и росту числа безрассудных шагов со стороны Киева.

    Володин сообщил, что на Украине уже погибло порядка 2 млн человек, среди которых военнослужащие и гражданские, а часть числится пропавшими без вести.

    Он также подчеркнул, что руководство Украины действует исключительно ради удержания власти, в частности Владимир Зеленский, которому помогают главы европейских государств несмотря на ущерб своим странам.

    Володин добавил, что западные финансовые помощи для Киева не привели к желаемому результату, так как обещанные замороженные российские активы не были получены, а предоставленные деньги, по мнению Володина, были разворованы.

    Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

    Минобороны сообщило, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотника.

    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    31 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту флаг России

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, очевидно, пытаясь претендовать на защиту со стороны России, сообщили NYT во вторник два американских чиновника.

    Эта история началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью. По словам официальных лиц США, члены экипажа танкера нарисовали российский флаг на борту во время побега и теперь претендуют на российский статус, пишет New York Times (NYT).

    С прошлого года танкер находится под санкциями США за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма, пишет газета.

    По словам официальных лиц, судно недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию. Предполагается, что оно не перевозило груз.

    Ретранслятор местоположения Bella 1 не был включен с 17 декабря, это означает, что New York Times не смогла отследить судно, когда оно убегало от вооруженных сил США.

    Официальные лица США заявили, что береговая охрана попыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что на нем не было действительного национального флага, что требовало досмотра в соответствии с международным правом. Но судно не подчинилось и продолжило ход. С тех пор его преследуют вооруженные силы США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg 21 декабря сообщало о том, что США перехватили третий нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Bloomberg также  узнало, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала  резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов.

    30 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    @ Andrey Titov/Business Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских аэропортах планируют с июля 2026 года начать эксперимент по посадке на самолеты с использованием биометрии, предусматривая специальные турникеты для ускоренного прохода, следует из проекта постановления правительства на портале проектов правовых актов.

    Минцифры России предложило провести эксперимент по посадке на самолет с использованием биометрических данных, сообщает ТАСС. Согласно проекту постановления правительства, тестирование планируется начать с 1 июля 2026 года и завершить 1 декабря 2027 года.

    В рамках эксперимента пассажиры, загрузившие свои данные в единую биометрическую систему и давшие согласие на их обработку при покупке билета у авиакомпании – участника проекта, смогут воспользоваться ускоренной процедурой досмотра и посадки. Они будут проходить в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выходить на борт намного быстрее.

    Для внедрения нововведения в аэропортах будут установлены отдельные турникеты с оборудованием для подтверждения личности пассажира по биометрии. Проект направлен на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров авиакомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершается подготовка сервиса «Мигом», который позволит пассажирам проходить все этапы предполетных процедур без предъявления документов. Новый сервис будет работать на основе биометрических данных. Пилот внедрения запланирован в московских аэропортах.

    30 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств

    МИД пригрозил ответом Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест балтийским государствам из-за введения новых административных правил для российских посольств.

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России, который выразил им решительный протест за ограничения, введенные этими странами против хозяйственной деятельности российских посольств, передает ТАСС. Речь идет о регламентировании административно-хозяйственных вопросов работы российских дипломатических представительств в столицах этих государств – Риге, Вильнюсе и Таллине.

    В министерстве подчеркнули, что подобные меры воспринимаются Москвой как откровенно недружественные шаги. Представителям Латвии, Литвы и Эстонии было заявлено: «Российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер».

    МИД России не уточнил, какие именно меры могут быть приняты в ответ, но отметил, что их введение утвердит позицию Москвы в отстаивании интересов своих дипломатических миссий.

    31 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека не стало комментировать попытку Киева нанести удар беспилотниками по резиденции российского лидера в Новгородской области, передает ТАСС.

    «Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены», – заявили там.

    Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал, что УВКПЧ и его глава Фолькер Тюрк не реагируют на данный инцидент.

    По словам дипломата, подобное молчание может быть расценено как предвзятость организации. Гатилов также подчеркнул, что отсутствие официального заявления фактически означает оправдание нового преступления киевских властей, которые, по его словам, прибегли к политике государственного терроризма.

    Ранее Минобороны показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы российского государства. Оно отметило, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.

