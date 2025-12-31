Путин и Рахмон поговорили об атаке на резиденцию президента России

«Эмомали Рахмон решительно осудил предпринятую в ночь на 29 декабря беспрецедентную по масштабу атаку украинских ударных беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области», – сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.
В ходе разговора было отмечено, что провокацию провели на фоне интенсивных российско-американских контактов по украинскому урегулированию.
Кроме того, политики затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана. Они также условились укреплять отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном.
Президенты поздравили друг друга с наступающим 2026 годом.
Ранее Минобороны поясняло, как киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области, оно отмечало, что в атаке использовался 91 ударный дрон.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.