Жителей Болгарии предупредили о блокировке карт из-за перехода на евро

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ассоциация банков Болгарии рекомендовала гражданам использовать наличные средства в новогоднюю ночь, так как банкоматы, терминалы и онлайн-оплата временно будут недоступны, передает ТАСС.

Использование дебетовых и кредитных карт с 21.00 по местному времени 31 декабря до 01.00 по местному времени 1 января станет невозможным из-за технической настройки банковских систем.

Ожидается, что техническая перенастройка банковских систем на евро завершится в течение четырех часов, а полностью сервисы заработают ко 2 января. Одновременно, за месяц до введения евро, в Болгарии началась продажа комплектов монет с национальной символикой – новые монеты быстро стали дефицитом и были в основном доступны в Болгарском народном банке.

Монеты с болгарской символикой стали поступать в торговую сеть уже в новогоднюю ночь. В январе в обращении будут одновременно использоваться и левы, и евро, а обмен левов на евро по фиксированному курсу без дополнительных сборов возможен в течение полугода, в Болгарском народном банке – бессрочно.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для простых жителей Болгарии переход на евро и отказ от национальной валюты (лева) обернется ростом цен.