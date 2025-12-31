Определена дата встречи глав МИД G20 в США

МИД: Встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30–31 октября

Tекст: Вера Басилая

Встреча глав МИД стран G20 пройдет под председательством США 30–31 октября 2026 года. Официальную информацию озвучил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, на 2026 год Вашингтон утвердил рабочую структуру переговорных форматов, куда вошли направления по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию ради экономического роста, передает ТАСС.

В течение года будут организованы пять тематических министерских конференций по ключевым вопросам повестки. Основная встреча глав МИД состоится в конце октября. Российские представители назначены по всем четырем экспертным направлениям форума.

Бердыев уточнил, что Россия планирует активное участие в предстоящих мероприятиях G20, включая саммит лидеров в Майами, который назначен на 14–15 декабря 2026 года. Дипломат подчеркнул, что страна готова работать на соответствующем уровне по всем озвученным направлениям.

Российская сторона рассчитывает, что тема Украины не появится в итоговых документах G20 при председательстве США.

Российская делегация отметила положительный результат первой встречи представителей G20 в рамках председательства США.