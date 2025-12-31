  • Новость часаМинобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    31 декабря 2025, 11:07 • Новости дня

    Жителей Сочи предупредили о шестибалльном шторме и сильном ветре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильные осадки, шестибалльный шторм на море ожидаются в Сочи, в отдельных районах города фиксируются точечные отключения электричества из-за ухудшения погодных условий.

    Сильные порывы ветра и шторм спрогнозировали в Сочи, передает РИА «Новости».

    По словам представителей городской администрации, 31 декабря в течение дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление порывов ветра.

    Власти города добавили, что непогода сохранится до 1 января. Во вторник мэрия города уже предупреждала о возможном усилении волн на море, а ранее утром был зафиксирован пятибалльный шторм.

    Минувшей ночью определенные районы и улицы Сочи столкнулись с точечными отключениями света из-за налипания мокрого снега на провода. Энергетики занимаются восстановлением подачи электроэнергии и перезапитывают потребителей, а социально-значимые учреждения переводят на снабжение от передвижных дизельных генераторов.

    В компании «Россети Юг» уточнили, что в горных районах Сочи бригады энергетиков вынуждены преодолевать поваленные деревья и глубокие сугробы на снегоступах для устранения аварий на объектах электросети.

    Ранее 29 декабря на курорте «Роза Хутор» выпало до 70 сантиметров свежего снега, при этом администрация курорта решила не отменять открытие 10,5 км трасс.

    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    30 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Атака ВСУ на резиденцию президента России, совпавшая с визитом Зеленского к Трампу, приведет к тому, что урегулирование конфликта будет вестись напрямую между Москвой и Вашингтоном, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее об ужесточении российской позиции по Украине заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что после инцидента Москва уделит особое внимание диалогу с Вашингтоном.

    «Понимая всю ответственность, которая лежит на двух ядерных державах, Россия продолжит выстраивать отношения с администрацией Трампа. У Москвы налажен контакт с Вашингтоном. Но учитывая, что дроны в сторону Новгородской области взлетели синхронно с визитом Зеленского во Флориду, урегулирование конфликта, видимо, пойдет иным путем», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, «Белый дом демонстрирует ответственное политическое поведение – поэтому мы сохраняем с ним диалог», а Украина подобным здравомыслием похвастаться не может – «и тут вопрос на какое-то время закрыт». Американист также считает, что Трамп воспринял на свой личный счет попытку Украины и ее союзников в лице Британии и ЕС атаковать президентскую резиденцию Владимира Путина.

    «Во-первых, это было сделано за спиной Вашингтона. Во-вторых, его самого собирались убить во время избирательной кампании. Но в Киеве и Лондоне не просчитали до конца реакцию президента США. Такое бывает, когда во главе MI-6 стоит потомок нацистов», – добавил политолог, имея в виду тот факт, что дед нынешнего руководителя британской спецслужбы Блейз Метревели был украинским нацистом и военным преступником, о чем писала газета ВЗГЛЯД.

    Дробницкий считает, что в результате переговорного трека с Зеленским мирный договор не мог быть подписан. «Дискуссия обречена, потому что Трамп не обладает абсолютной властью на Западе. Уже с весны 2025 года стало понятно, что Европа будет постоянно подзуживать Зеленского. Конгресс США тоже настроен скорее проевропейски», – рассуждает американист.

    При этом, по его словам, Украина как политический проект всегда превращается в «анти-Россию». «Сегодня ее территория – это прямая геополитическая угроза в России, и эта угроза должна быть устранена. С подобными проектами Россия разбиралась всегда – с разной скоростью и эффективностью, но разбиралась неизменно», – заявил спикер.

    Дробницкий подчеркнул, что нацистская сущность свойственна не только элитам Украины, но и европейским элитам, при этом денацификация власти в Киеве была изначальной задачей СВО и обсуждалась в рамках мирного плана на Аляске. Под демилитаризацией подразумевается в первую очередь сокращение армии, внеблоковый статус, отсутствие иностранных войск и жесткий контроль над вооружениями.

    «А денацификация – это признание русского языка на уровне государственного плюс признание территорий, которые конституционно стали частью России. При этом возможность проявить гибкость, о которой говорил Путин, не касалась ни численности ВСУ, ни НАТО, ни иностранных контингентов, ни Церкви, ни русского языка», – добавил он.

    «Даже если речь и шла о каких-то территориальных вопросах, то они были сняты еще до приезда Зеленского к Трампу, а требование по демилитаризации и денацификации никогда не снималось. В этом смысле ужесточение позиции России означает, что с этим режимом мы не можем ни о чем договориться», – подытожил Дробницкий.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал называть конкретные детали ужесточения позиции РФ в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки Киева атаковать резиденцию президента России. О том, что ужесточение произойдет, ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Однако Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. Песков заверил, что Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    О том, что украинские власти в ночь на 29 декабря попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области, стало известно накануне. Противник использовал 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО.  Как уточнил помощник Путина Юрий Ушаков, об этой атаке российский лидер сообщил лично президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.

    Очередная эскалация со стороны Украины произошла на фоне активного дипломатического процесса. Накануне Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    Росэнергоатом сообщил о полной остановке Билибинской АЭС на Чукотке
    Росэнергоатом сообщил о полной остановке Билибинской АЭС на Чукотке
    @ Белявый С/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Билибинская АЭС завершила промышленную эксплуатацию, ее последний, четвертый по счету энергоблок выведен из работы, сообщил Росэнергоатом.

    Билибинская атомная электростанция завершила этап промышленной эксплуатации, заявили в компании, передает ТАСС.

    Последний энергоблок № 4 был остановлен 30 декабря, после чего станция впервые в истории России полностью прекратила работу всех своих блоков.

    Статус ядерного объекта за станцией сохраняется, однако она теперь работает без генерации энергии.

    В течение декабря были поэтапно остановлены энергоблоки 2, 3 и 4 с реакторами ЭГП-6, а блок 1 прекратил работу еще в 2018 году. Отработавшее ядерное топливо с первого блока уже хранится в бассейне выдержки, а топливо остальных блоков будут перемещать на хранение в течение ближайших двух лет.

    Сейчас электро- и теплоснабжение Чаун-Билибинского энергоузла обеспечивается плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов» в Певеке – самом северном городе страны, которая полностью изменила схему энергоснабжения после останова Билибинской АЭС.

    30 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    30 декабря 2025, 18:23 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб составил свыше 470 млн рублей.

    Как передает РИА «Новости», суд вынес приговор по делу о хищении свыше 500 миллионов рублей из бюджета при выполнении оборонного заказа. Договоры были заключены в 2022-2023 годах между госзаказчиком и компаниями ООО ИФК «РНГС Капитал» и ООО «Сибай» на сумму более 1,3 млрд рублей.

    В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Левченко, Андрей Грунин и иные лица предоставили ложные сведения о цене выполненных работ и поставленных товаров. Это позволило незаконно присвоить крупные бюджетные средства. Ущерб Министерству обороны России превысил 470 млн рублей.

    «Приговором суда Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину – в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому», – говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

    Суд признал фигурантов виновными по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление СК завело уголовное дело против начальника военного представительства Минобороны Владимира Куимова по подозрению в получении взятки.

    Суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Петербурга к пяти годам колонии за хищение около 320 млн рублей, предназначенных для строительства объекта оборонного заказа.

    Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля реализации государственного оборонного заказа.

    30 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


    31 декабря 2025, 05:49 • Новости дня
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи Артемьев заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

    «Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

    Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.

    «Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.

    Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская нефть подорожает.


    30 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожные власти двух стран согласовали запуск ночных безостановочных поездов между столицами, что позволит сократить время проезда и решить проблему с билетами, рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник

    Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил о заключении соглашения между российскими железными дорогами и белорусской стороной по запуску ночных безостановочных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском, передает РИА «Новости». По его словам, ночной маршрут позволит не только заметно сократить время в пути, но и решить вопрос с дефицитом билетов, с которым сталкивались пассажиры.

    Рогожник подчеркнул, что с 15 декабря был уже запущен дополнительный поезд «Ласточка» из десяти вагонов, два из которых представлены в бизнес-классе. Также, по словам посла, за два прошедших года качество железнодорожного сообщения между Москвой и Минском значительно улучшилось.

    В интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня» он добавил, что принято решение развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. Уже достигнута согласованность о запуске трансграничных маршрутов между Смоленском и Витебском, а также Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, что, по словам Рогожника, обеспечит доступность тарифов для граждан России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об активном развитии пассажирских перевозок на скоростных поездах «Ласточка».

    Сейчас из Москвы до Минска можно доехать за семь часов. Введение высокоскоростной магистрали позволит сократить время в пути между столицами. Это положительно повлияет на развитие контактов между Россией и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

    31 декабря 2025, 09:54 • Новости дня
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений

    Захарова назвала Финляндию страной-лидером по неадекватности заявлений

    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания финских руководителей примером глупости и лжи, обратив внимание на их исторические и политические ошибки.

    Финские политики, включая президента Александра Стубба, заняли первое место по неадекватности заявлений в 2025 году, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили... Когда они кого победили?» – заявила Захарова.

    По ее словам, финские политики «метались» между противоборствующими сторонами и долго не могли определиться, на чьей стороне истории оказаться. Дипломат напомнила, что Финляндия заняла свою нынешнюю позицию «не без усилий Москвы», что позволило стране «встроиться в правильные ряды» и прожить несколько десятилетий без позора в прошлом веке.

    Она также резюмировала, что финские власти сами навредили себе, отметив, что это является проявлением «глупости, подлости и лжи». Захарова добавила, что считает подобные высказывания «не только антизаявлением года, но и квинтэссенцией заблуждений и лжи».

    Ранее Захарова уже неоднократно указывала, что Финляндия во Второй мировой войне была союзницей нацистской Германии, принимала участие в блокаде Ленинграда и организовывала лагеря на освобождённых территориях. Она уточнила, что изменение позиции Хельсинки в 1944 году произошло только под давлением успехов Красной армии, когда Финляндия подписала Московское перемирие.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:21 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный сторонник в Британии Владимира Зеленского одобрил атаку дронов на резиденцеию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает издание L'AntiDiplomatico.

    За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    30 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    @ Andrey Titov/Business Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских аэропортах планируют с июля 2026 года начать эксперимент по посадке на самолеты с использованием биометрии, предусматривая специальные турникеты для ускоренного прохода, следует из проекта постановления правительства на портале проектов правовых актов.

    Минцифры России предложило провести эксперимент по посадке на самолет с использованием биометрических данных, сообщает ТАСС. Согласно проекту постановления правительства, тестирование планируется начать с 1 июля 2026 года и завершить 1 декабря 2027 года.

    В рамках эксперимента пассажиры, загрузившие свои данные в единую биометрическую систему и давшие согласие на их обработку при покупке билета у авиакомпании – участника проекта, смогут воспользоваться ускоренной процедурой досмотра и посадки. Они будут проходить в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выходить на борт намного быстрее.

    Для внедрения нововведения в аэропортах будут установлены отдельные турникеты с оборудованием для подтверждения личности пассажира по биометрии. Проект направлен на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров авиакомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершается подготовка сервиса «Мигом», который позволит пассажирам проходить все этапы предполетных процедур без предъявления документов. Новый сервис будет работать на основе биометрических данных. Пилот внедрения запланирован в московских аэропортах.

    30 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские столицы стремятся любыми средствами поддерживать киевские власти, пугаясь возможности их утраты на фоне обострения конфликта.

    Москва уверена, что европейские власти стремятся сохранить киевский режим для подготовки новой агрессии против России, передает ТАСС. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что позиций Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона по этому вопросу не вызывает у Москвы сомнений.

    «Не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить [киевский] режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные», – заявил Лавров.

    По словам министра, именно такое государство необходимо европейским русофобам для реализации планов по подготовке новой агрессии против России. Лавров подчеркнул, что эта политика фактически поддерживает притеснения и нарушения международных норм на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией. Он также назвал Евросоюз ключевым препятствием к установлению мира на Украине.

    30 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств

    МИД пригрозил ответом Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест балтийским государствам из-за введения новых административных правил для российских посольств.

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России, который выразил им решительный протест за ограничения, введенные этими странами против хозяйственной деятельности российских посольств, передает ТАСС. Речь идет о регламентировании административно-хозяйственных вопросов работы российских дипломатических представительств в столицах этих государств – Риге, Вильнюсе и Таллине.

    В министерстве подчеркнули, что подобные меры воспринимаются Москвой как откровенно недружественные шаги. Представителям Латвии, Литвы и Эстонии было заявлено: «Российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер».

    МИД России не уточнил, какие именно меры могут быть приняты в ответ, но отметил, что их введение утвердит позицию Москвы в отстаивании интересов своих дипломатических миссий.

    31 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту флаг России

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, очевидно, пытаясь претендовать на защиту со стороны России, сообщили NYT во вторник два американских чиновника.

    Эта история началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью. По словам официальных лиц США, члены экипажа танкера нарисовали российский флаг на борту во время побега и теперь претендуют на российский статус, пишет New York Times (NYT).

    С прошлого года танкер находится под санкциями США за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма, пишет газета.

    По словам официальных лиц, судно недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию. Предполагается, что оно не перевозило груз.

    Ретранслятор местоположения Bella 1 не был включен с 17 декабря, это означает, что New York Times не смогла отследить судно, когда оно убегало от вооруженных сил США.

    Официальные лица США заявили, что береговая охрана попыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что на нем не было действительного национального флага, что требовало досмотра в соответствии с международным правом. Но судно не подчинилось и продолжило ход. С тех пор его преследуют вооруженные силы США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg 21 декабря сообщало о том, что США перехватили третий нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Bloomberg также  узнало, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала  резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов.

    31 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны России показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Карта опубликована в Telegram-канале ведомства.

    Также Минобороны поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли воздушную атаку на резиденцию Путина с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

