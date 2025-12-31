  • Новость часаМинобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    31 декабря 2025, 10:59 • Новости дня

    Названо самое популярное блюдо перед Новым годом в СИЗО Москвы

    Сельдь под шубой стала самым популярным заказом в московских СИЗО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наиболее частым выбором у содержащихся в следственных изоляторах столицы к Новому году стал салат «селедка под шубой», заявили в компании, которая представляет такую услугу.

    Компания продает готовую еду, продовольственные и непродовольственные товары в магазинах при СИЗО, передает РИА «Новости».

    Чаще всего опцию используют близкие обвиняемых. Наиболее популярным продуктом перед Новым годом стала селедка под шубой, ее готовят чаще всего, сообщили там.

    До этого в компании сообщали, что среди блюд также есть другие салаты, пироги и холодец.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие салаты подать на новогодний стол.

    30 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожные власти двух стран согласовали запуск ночных безостановочных поездов между столицами, что позволит сократить время проезда и решить проблему с билетами, рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник

    Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил о заключении соглашения между российскими железными дорогами и белорусской стороной по запуску ночных безостановочных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском, передает РИА «Новости». По его словам, ночной маршрут позволит не только заметно сократить время в пути, но и решить вопрос с дефицитом билетов, с которым сталкивались пассажиры.

    Рогожник подчеркнул, что с 15 декабря был уже запущен дополнительный поезд «Ласточка» из десяти вагонов, два из которых представлены в бизнес-классе. Также, по словам посла, за два прошедших года качество железнодорожного сообщения между Москвой и Минском значительно улучшилось.

    В интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня» он добавил, что принято решение развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. Уже достигнута согласованность о запуске трансграничных маршрутов между Смоленском и Витебском, а также Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, что, по словам Рогожника, обеспечит доступность тарифов для граждан России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об активном развитии пассажирских перевозок на скоростных поездах «Ласточка».

    Сейчас из Москвы до Минска можно доехать за семь часов. Введение высокоскоростной магистрали позволит сократить время в пути между столицами. Это положительно повлияет на развитие контактов между Россией и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

    31 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    30 декабря 2025, 20:23 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к акции «Елка желаний».

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом году исполнил желания троих малышей. «Александр, четыре года, мечтает о шведской стенке с гамаком – теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», – написал Дмитриев.

    Также 12-летний Тимофей получил SUP-борд. По словам Дмитриева, благодаря спортивному подарку мальчик сможет заниматься водным спортом и укреплять уверенность в себе. Семилетний Савва обрел спортивный комплекс с турником и кольцами для активного роста и развития.

    Дмитриев подчеркнул важность создания у детей ощущения праздника и веры в исполнение мечтаний, особенно в новогодние дни. Он призвал всех желающих присоединиться к акции и вспомнить, что волшебство начинается с простых добрых поступков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».

    Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    30 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    За три часа над Москвой сбили четыре беспилотника

    В течение трех часов были сбиты четыре беспилотника над Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система ПВО уничтожила очередной беспилотник, направлявшийся к столице, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.

    Система противовоздушной обороны сбила очередной беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Градоначальник отметил: «Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место и занимаются устранением последствий инцидента.

    Всего за последние три часа это уже четвертый беспилотник, уничтоженный на подлете к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Немного раньше средства ПВО Министерства обороны сбили другой беспилотник, который приближался к Москве. Экстренные службы прибыли к месту падения обломков БПЛА в Москве и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.


    30 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы системы ПВО Минобороны над Москвой был уничтожен беспилотник, специалисты прибыли к месту падения его обломков.

    Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, передает ТАСС.

    По его словам, «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву». В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Дополнительные подробности о происшествии и сведения о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Официальные структуры продолжают мониторинг воздушного пространства над городом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Дежурные средства ПВО утром в течение четырех часов сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Краснодарским краем.

    30 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил о уничтожении второго беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит при подлете к Москве, обломки упали, на место выехали специалисты для устранения последствий.

    Как передает ТАСС, уничтожен еще один беспилотник, который направлялся к Москве. О данном факте рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

    По словам Собянина, «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Деталей о типе аппарата и масштабах последствий не приводится.

    Сообщается, что экстренные службы оперативно прибыли к месту падения обломков и проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.

    Ранее в этот же день Собянин информировал о том, что средства ПВО Министерства обороны уже сбили другой беспилотник, приближавшийся к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник над Москвой, а специалисты прибыли к месту его падения. Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками по Белгородской области.

    30 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о пятом уничтоженном на подлете к Москве дроне

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в Telegram-канале пятый, сбитый силами ПВО на подлете к столице, дрон.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил столичный градоначальник в 21.49.

    Напомним, за три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника.


    31 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Врач Борисов дал рекомендации по мягкому возвращению в рабочий режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Постепенный возврат к рабочему распорядку после новогодних выходных позволит снизить стресс и сохранить здоровье, рассказал врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.

    Входить в праздничный и возвращаться к рабочему режиму следует постепенно: за один-два дня до Нового года необходимо уделять внимание сну, избегать переедания и чаще гулять, особенно для тех, кто работает в офисе, порекомендовал Борисов в беседе с ТАСС.

    Он добавил, что за два-три дня до окончания праздников важно вернуться к привычному распорядку: соблюдать сбалансированное питание, спать не менее семи часов и проводить время на свежем воздухе с умеренной физической активностью.

    «После длительных праздников необходимо восстанавливать прежний ритм жизни, на это тоже нужно время. Порой после праздников человек чувствует себя более уставшим», – отметил врач.

    Борисов указал на то, что в праздники у человека не редко подрывается здоровье настолько, что приходится «выходить на больничный», чтобы восстановиться.

    Он посоветовал в первые два рабочих дня не заниматься срочными делами и входить в рабочий ритм постепенно, чтобы избежать переутомления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Зинаида Медведева перечислила  пищевые ошибки при новогоднем застолье. Эндокринолог Елизавета Золотова назвала восстанавливающие организм при похмелье продукты. Врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что популярные народные методы борьбы с похмельем могут быть опасными и продлевать страдания.

    31 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году «много ярких дней с семьёй»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) с высоты 400 км поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали мира в душе, веры в чудеса, сил преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.

    «Дорогие друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе», –  начал поздравление Кудь-Сверчков.

    Космонавт Микаев отметил, что в семейный праздник Новый год они даже на орбите чувствуют любовь и поддержку родных. В преддверии праздника люди всегда надеются на чудо, поэтому он пожелал россиянам продолжать верить в чудеса и действовать.

    «Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте», – сказал Микаев.

    Космонавт Платонов призвал в новом году быть добрее и внимательнее к ближним, делиться праздничным настроением, поддерживать тех, кому нелегко.

    «Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!» – поздравил космонавт Роскосмоса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС наступающим с Новым годом. Более 45 тыс. добровольцев поздравили россиян с Новым годом. Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.

    31 декабря 2025, 06:30 • Новости дня
    Ветеринар призвала не угощать питомцев едой с новогоднего стола
    Ветеринар призвала не угощать питомцев едой с новогоднего стола
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Праздничные блюда с новогоднего стола могут быть опасны для домашних животных из-за содержания в них вредных ингредиентов, сообщила ветеринарный врач, зоопсихолог Донской ветклиники ГБУ «Мосветобъединение» Наталья Левченко.

    «Угощать питомца едой с праздничного стола не самая хорошая идея. Человеческая еда слишком жирная, острая, сладкая, соленая для питомцев. Какао, авокадо, виноград, чеснок и лук вызывают интоксикацию у животных», – рассказала она ТАСС.

    Ветеринар предупредила, что даже небольшой кусок сыра может спровоцировать боль и дискомфорт у питомцев с проблемами ЖКТ.

    Она порекомендовала покупать специальные лакомства для домашних животных, предварительно убедившись в отсутствии противопоказаний и аллергии у питомца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов. Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек. Кинолог напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи.

    31 декабря 2025, 08:44 • Новости дня
    Власти Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

    Tекст: Вера Басилая

    В правительстве Камчатского края предупредили жителей о временных перебоях мобильного интернета 31 декабря, при этом проводные сети и Wi-Fi останутся доступными.

    Власти Камчатки предупредили жителей региона о возможных перебоях в работе мобильного интернета 31 декабря, передает РИА «Новости».

    По данным правительства, ограничения затронут всех основных операторов мобильной связи – «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2. Ожидается, что нестабильная передача данных будет наблюдаться на протяжении дня.

    В правительстве объяснили, что ограничения вводятся «в целях обеспечения безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры». Отмечается, что проводной интернет и бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Также в сообщении подчеркивается, что при отключениях будут по-прежнему доступны ресурсы и цифровые сервисы из перечня Минцифры России, включая мессенджер Max.

    Банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут функционировать стабильно, однако возможны перебои с оплатой товаров через мобильные устройства. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе бесплатный Wi-Fi тоже будет работать бесперебойно. О сроках полного восстановления мобильной связи власти Камчатки пообещали сообщить дополнительно.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о возможном введении ограничений связи на период новогодних праздников. Региональные власти отметили угрозу провокаций и попыток атак беспилотников. Также власти предупредили о рисках кибервмешательства в работу местной инфраструктуры.

    31 декабря 2025, 10:06 • Новости дня
    Дед Мороз поздравил бойцов СВО с Новым годом

    Всероссийский Дед Мороз поздравил с Новым годом бойцов СВО

    Tекст: Мария Иванова

    В канун Нового года всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга обратился с поздравлением и тёплыми пожеланиями к бойцам, участвующим в спецоперации.

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине, с наступающим Новым годом, передает ТАСС.

    Он обратился к военнослужащим, пожелав им добра, здоровья и сил для всех начинаний, а также отметил: «Всем, кто прямо сейчас несет службу вдали от дома, хочу пожелать добра, здоровья, чтобы на все начинания сил хватало, желания исполнились, мечты сбылись, чтобы дома вас всегда ждали, окружая теплом и заботой. Пусть ваш тыл будет надежным! С наступающим Новым годом!»

    Дед Мороз напомнил, как важно, чтобы бойцов на передовой ждали родные, поддерживая их своим вниманием. Он подчеркнул, что тыл должен оставаться надежным, потому что забота близких помогает преодолевать трудности.

    Ранее волшебник поделился самым заветным желанием: по его словам, он мечтает о мире на Земле и счастье для всех людей без исключения. Дед Мороз пожелал, чтобы в новом году счастье и благополучие пришли в каждый дом.

    В среду Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России.

    Дед Мороз ранее поздравил космонавтов на МКС с наступающим Новым годом.

    31 декабря 2025, 09:34 • Новости дня
    Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России

    Дед Мороз из Великого Устюга отправился в новогоднее путешествие по всей России

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии Нового года праздничные сани Деда Мороза отправились из Великого Устюга, чтобы за один день преодолеть 11 часовых поясов России.

    Дед Мороз из Великого Устюга отправился в новогоднее путешествие по России, сообщает РИА «Новости».

    Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря будут пересекать воздушное пространство страны, за сутки преодолев 11 часовых поясов. Весь путь волшебного путешествия можно отследить онлайн – для этого Росавиация создала специальную интерактивную карту.

    Путешествие Деда Мороза было анонсировано Минтрансом и Росавиацией накануне, 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение волшебника по всем воздушным трассам.

    По словам министра, это необходимо, чтобы «все дети получили свои подарки в срок». Путешествие стало традицией и символизирует объединение разных уголков России в новогоднюю ночь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС с наступающим Новым годом.

    Между тем 25 декабря Санта-Клаус посетил Международную космическую станцию во время своего традиционного турне, о чем сообщили в NORAD.

    Всероссийский Дед Мороз назвал свою главную мечту.

    31 декабря 2025, 12:26 • Новости дня
    Захарова пожелала россиянам встретить Новый год «на красном коне»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян встретить Новый год «на красном коне», напомнив о символике картины Петрова-Водкина и важности всепоглощающей любви.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить Новый год «на красном коне», напомнив о «Купании красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, передает радио Sputnik.

    «Вот не огненная лошадь, а красный конь. Вот такой отрок, который сидит на красном коне. Сочная картина, ярчайшее произведение, символическое», – сказала Захарова в эфире.

    Дипломат также пожелала здоровья, сил, терпения, веры, надежды и, прежде всего, любви. Она подчеркнула, что без любви любое терпение и сочувствие утрачивают смысл и становятся «рабским состоянием».

    Захарова отметила, что все поступки должны совершаться не по обязанности, а «от действительно настоящей всепоглощающей любви к ближнему, к человечеству». Только тогда, по ее словам, любые испытания обретают благородство и наполняют жизнь смыслом.

    В завершение Захарова процитировала поэта Осипа Мандельштама: «И море, и Гомер – все движется любовью», и подчеркнула, что именно любовь должна приводить в движение все вокруг.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года.

