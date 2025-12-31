Автоюрист предупредил о лишении прав за гирлянды на авто

Tекст: Катерина Туманова

«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами», – рассказал он РИА «Новости».

Помимо этого, нарушителям может грозить конфискация гирлянд. Владельцам автомобилей потребуется привести транспорт в соответствие с заводской конструкцией.

По словам эксперта, для России нет отдельного запрета на установку гирлянд или наклеек с изображением Деда Мороза на машине. Однако эксплуатация допускается только при технической исправности и полном соответствии документации.

Декоративные элементы, включая гирлянды, не должны ограничивать обзор водителю и не должна находиться на стеклах, зеркалах или дворниках.

Касьяненко пояснил, что невыполнение этих требований грозит предупреждением или штрафом 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. В случаях, когда украшения мешают распознаванию госномера, грозит штраф пять тыс. рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев по статье 12.2 КоАП РФ.

