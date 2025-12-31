По его словам, технические особенности используемых Вооруженными силами Украины дронов свидетельствуют о западной поддержке, передает ТАСС.
«Однозначно Запад причастен к данной провокации, поскольку тактико-технические характеристики тех дронов, которые запускались украинскими боевиками, предусматривают наведение на цель с использованием геолокации и спутниковой системы стран НАТО», – заявил Марочко.
Эксперт добавил, что, по его мнению, к удару причастны Британия и «коалиция желающих», которые могли предоставить координаты для задания полета дронов, а комплектующие для беспилотников также поступают с Запада. Он подчеркнул, что атака была целенаправленной, и объявил попытки оправдать промах несостоятельными.
Марочко уверен: главная задача Киева заключалась не в нанесении физического ущерба, а в попытке сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта. По мнению эксперта, России придется выдвигать более жесткие условия на следующем этапе переговоров с Киевом.
Он также подчеркнул, что НАТО, по его данным, курирует высшее офицерское и военно-политическое руководство Украины, что, по мнению Марочко, делает самостоятельные операции подобного рода невозможными без одобрения западных военных.
Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.
Сообщалось, что Кремль засекретил местонахождение Путина.