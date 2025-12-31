Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
Tекст: Катерина Туманова
Непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.
«Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».
Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.
«Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.
Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.
Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике
Tекст: Валерия Городецкая
Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
«Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».
Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.
Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.
Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
Tекст: Валерия Городецкая
Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.
Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.
«Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.
Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.
Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни
Tекст: Денис Тельманов
Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.
О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.
Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.
Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.
Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.
В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.
По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.
В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.
Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.
Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.
Захарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана
Tекст: Вера Басилая
Россия призывает так называемые горячие головы осознать разрушительные последствия дальнейшей эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации ситуации вокруг Ирана и осознать пагубность такого курса, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ от подобных действий и призывает не повторять ошибок, которые уже привели к подрыву работы МАГАТЭ в Иране в июне 2025 года.
По словам Захаровой, опыт показывает: конфронтация лишь порождает трагедии и создает реальные угрозы для международного мира и безопасности. Она отметила, что это только усложняет поиск решений для всех сторон.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на любую агрессию после заявлений Трампа.
Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке.
Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа 27 дронов над регионами России
Tекст: Катерина Туманова
Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидации силами ПВО за три вечерних часа во вторник 27 дронов над регионами России.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написано там.
В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, пять дронов сбиты над Республикой Крым, три беспилотника нейтрализованы над Белгородской областью.
Еще три дрона были сбиты над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, и по одному беспилотнику над Курской и Тульской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края. Губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. За три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.
Постпред России Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева
Tекст: Валерия Городецкая
Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после масштабной атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о политической ангажированности ведомства и может считаться покрывательством терроризма со стороны Киева, считает постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Он выразил недоумение по поводу молчания правозащитной структуры, несмотря на то, что многие государства осудили атаку с использованием беспилотников, передает РИА «Новости».
Гатилов отметил, что «правозащитная система ООН, возглавляемая Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание», и назвал это проявлением политической ангажированности и нежеланием дать принципиальную оценку преступным действиям Киева. Дипломат подчеркнул, что постоянное представительство России интересуется, будет ли Управление вновь ссылаться на «недостаток информации и неподтвержденные факты».
По словам Гатилова, Россия ожидает адекватной реакции от Управления и оценки специальных процедур Совета по правам человека. Он добавил, что отсутствие должного ответа будет воспринято как молчаливое покрывательство «очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма».
Напомним, по данным Минобороны России, киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.
Глава МИД Сергей Лавров назвал атаку Киева на резиденцию Путина проявлением террора.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию российского лидера.
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем министра обороны и руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
«Хотел бы поговорить с вами сегодня о той части вашей работы, которая напрямую связана с фондом «Защитники Отечества». Я знаю, что работа развернута большая», – отметил в начале встречи глава государства, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что Цивилева подходит к своей деятельности с большой душевной теплотой, и такую работу крайне важно сохранять. Он отдельно попросил ее и дальше использовать именно такой душевный подход при поддержке военнослужащих и их семей. По словам президента, «именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают».
Последний раз Путин и Цивилева встречались в мае на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта – тогда обсуждали дополнительные меры поддержки военнослужащих, в том числе через спорт.
В начале марта Путин общался с Цивилевой в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда. Среди участников тогда были женщины – участницы спецоперации на Украине, а также матери и вдовы погибших бойцов.
В июле Цивилева предложила Путину выделить квоты на образование для вдов погибших бойцов.
Воробьев сообщил о 21 сбитом в Подмосковье БПЛА и одном пострадавшем
Tекст: Катерина Туманова
Силы ПВО и средствами РЭБ сбили и подавили в Подмосковье 21 БПЛА в семи муниципалитетах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.
«Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек – мужчина 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет», – добавил он.
Воробьев уточнил, что с осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы.
На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы, добавил он.
Суд в Алма-Ате назначил арест водителю за оскорбление россиянина
Tекст: Денис Тельманов
Жителю Казахстана назначили пять суток ареста после скандала с российским туристом, в ходе которого прозвучали нецензурные выражения на городской дороге.
Сведения о произошедшем передает ТАСС. В департаменте полиции Алматы рассказали, что водитель автомобиля, находясь на одной из городских дорог, инициировал конфликт с участием иностранного туриста и оскорбил его.
По данным полиции, после инцидента правонарушителя оперативно установили и задержали. Материалы дела были направлены в суд, который назначил задержанному административный арест на пять суток за мелкое хулиганство.
В депертаменте особо подчеркнули: «Любые проявления грубости, неуважения и провокационного поведения, в том числе в отношении гостей нашей страны, являются недопустимыми и противоречат принципам общественной безопасности и взаимного уважения».
Пресс-служба продемонстрировала часть видео, на котором зафиксирован момент оскорбления с использованием нецензурной лексики. Ранее в российских соцсетях публиковали полную версию ролика: на кадрах видно, как нарушитель сначала расспрашивает туриста о стране происхождения, а после ответа о поездке из России начинает выкрикивать в его адрес оскорбления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в процветании России.
Россия и Казахстан договорились поддерживать и продвигать русский язык в качестве основного средства общения между государствами СНГ.
В Казахстане блогера Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских.
Эксперт Марочко: Запад причастен к атаке ВСУ на резиденцию Путина
Tекст: Валерия Городецкая
Атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области корректировали с помощью геолокации и спутниковых систем НАТО, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, технические особенности используемых Вооруженными силами Украины дронов свидетельствуют о западной поддержке, передает ТАСС.
«Однозначно Запад причастен к данной провокации, поскольку тактико-технические характеристики тех дронов, которые запускались украинскими боевиками, предусматривают наведение на цель с использованием геолокации и спутниковой системы стран НАТО», – заявил Марочко.
Эксперт добавил, что, по его мнению, к удару причастны Британия и «коалиция желающих», которые могли предоставить координаты для задания полета дронов, а комплектующие для беспилотников также поступают с Запада. Он подчеркнул, что атака была целенаправленной, и объявил попытки оправдать промах несостоятельными.
Марочко уверен: главная задача Киева заключалась не в нанесении физического ущерба, а в попытке сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта. По мнению эксперта, России придется выдвигать более жесткие условия на следующем этапе переговоров с Киевом.
Он также подчеркнул, что НАТО, по его данным, курирует высшее офицерское и военно-политическое руководство Украины, что, по мнению Марочко, делает самостоятельные операции подобного рода невозможными без одобрения западных военных.
Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
Tекст: Катерина Туманова
Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.
«Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.
Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».
Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».
По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.
Россети сообщили о сроках восстановления электроснабжения в Подмосковье
Tекст: Катерина Туманова
В подмосковных Жуковском, Лыткарино и Раменском энергетики восстанавливают электроснабжение у части потребителей.
Как сообщили в компании «Россети Московский регион», обрыв электроснабжения в трех городах Московской области произошел в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ. Из-за аварии полностью или частично остались без электричества жители Жуковского, Лыткарино и Раменского.
«В данный момент четыре бригады энергетиков компании «Россети Московский регион» с привлечением четырех единиц спецтехники производят осмотр поврежденного электрооборудования. До конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объёме», – сказано в Telegram-канале ведомства.
По данным компании, специалисты уже восстановили электроснабжение более трети потребителей на Юго-Востоке Подмосковья.
«В район направлены 63 резервных источника электроснабжения», – уточнили там.
В министерстве энергетики Московской области сообщили о подключении к электроснабжению всех социальных объектов Раменкского.
«Электроснабжение по постоянной схеме будет подано в 22.30, на данный момент все соцобъекты подключены к электроснабжению, ведётся запуск электроэнергии в жилые дома», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале декабря электроснабжение в подмосковной Балашихе восстановили после аварийного отключения. На Камчатке около 5,5 тыс. человек остались без света и тепла из-за метели. В результате аварийного отключения подстанции в городе Тайга в Кемеровской области электроэнергии лишились свыше 10 тыс. потребителей.
ФСБ предотвратила теракт против школьников в Адыгее
Tекст: Валерия Городецкая
Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.
По данным Центра общественных связей ФСБ, на этапе подготовки преступления был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, поддерживающий запрещенную в России международную террористическую организацию, передает ТАСС. Подозреваемого задержали у территории учебного заведения.
При осмотре автомобиля, который находился возле школы, сотрудники ФСБ обнаружили десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.
«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
Tекст: Илья Абрамов
Декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии. Общий индекс конфронтации растет, однако США демонстрируют противоположную динамику.
Согласно декабрьскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран ЕС и НАТО достиг рекордных значений. Если в октябре 2025 года разброс показателей составлял от 25 до 75 баллов, то теперь он вырос до от 50 до 95 баллов соответственно.
Первое место с 95 баллами разделили Германия и Британия. Обе страны передали Украине вооружения: ФРГ направила две системы Patriot, а Соединенное Королевство – ракеты Martlet. Помимо этого, они предоставили Киеву финансирование: ЕС согласовал кредит в размере 90 млрд долларов, а Лондон выделил 805 млн долларов на закупку американской техники.
Резкий скачок враждебности продемонстрировала Польша: заработав 90 баллов, страна переместилась с седьмого места в ноябре на второе. Такой результат стал прямым следствием ее военной политики: Варшава выделила Киеву 100 млн евро на закупку американских вооружений по программе PURL и согласилась разместить на своей территории учебный лагерь для ВСУ.
Третье место занимает Эстония (85 баллов). Прибалтийская республика поддержала продление 19 пакетов антироссийских санкций ЕС ещё на полгода и выступила за передачу Украине замороженных российских активов.Четвёртую строку делят Латвия и Дания (по 80 баллов). Обе страны участвовали в масштабных учениях НАТО Freezing Winds, что также отразилось на их высоких показателях враждебности.
Пятую строчку рейтинга занимает Литва (75 баллов), шестую – делят Финляндия и Франция (70 баллов). Все три страны оказывали финансовую поддержку ВСУ. Следом с 65 баллами расположилась Швеция, которая также поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.
Восьмую строку занимают Нидерланды, Чехия и вернувшаяся в рейтинг Хорватия – по 60 баллов. Рост показателей Загреба связан с наращиванием военной помощи: республика передала Украине танки М-84, а также присоединилась к кредитной программе ЕС для Киева на 90 млрд евро.
Девятое место заняли США с 55 баллами, опустившись на три позиции по сравнению с ноябрем. Это подтверждает тенденцию к снижению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, наблюдаемую весь четвертый квартал 2025 года. На той же строчке оказались Австрия и Греция.
Большая группа стран собралась на десятой позиции. Рейтинг замыкают сразу шесть государств: Австралия, Бельгия, Болгария, Италия, Канада и Румыния с результатом 50 баллов.
Лишь два участника списка оказались минимально недружественными, набрав всего по 5 баллов – Тайвань и Багамские Острова (для сравнения, в ноябре таких было шесть).
Составители рейтинга отметили, что наибольший рост индекса показали страны, усилившие военную помощь Украине – Германия, Дания, Британия и Польша. Также резко увеличилось число правительств, оказывающих максимальное санкционное давление. Если в ноябре только Британия одновременно вводила новые ограничения и поддерживала передачу российских активов Киеву, то в декабре таких стран стало уже 12.
Более подробно с «Рейтингом недружественных правительств» можно ознакомиться в развернутом аналитическом материале газеты ВЗГЛЯД.