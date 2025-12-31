Астроном рассказал о шлейфе кометы возрастом более 100 лет в небе 1 января

Tекст: Катерина Туманова

Потенциальное появление метеорного потока кометы 255P/Levy 1 января 2026 года станет предметом наблюдений специалистов и жителей Евразии, Северной Америки и Гренландии, передает ТАСС.

«1 января 2026 года не исключены слабые проявления активности от шлейфа кометы 255P/Levy, который был выброшен ей в 1897 году. Данное событие представляет научный интерес: у астрофизиков будет возможность впервые зафиксировать активность нового потока», – рассказал ученый.

По расчетам специалистов, частицы будут двигаться со скоростью 42,7 метра в секунду, но их плотность окажется низкой.

Основная зона видимости ожидается в азиатской части Евразии, на севере Северной Америки и в Гренландии. Маслов подчеркнул, что возможное появление метеоров осложнит почти полная Луна, находящаяся в фазе 88%.

Ранее подобных проявлений от этой кометы зафиксировано не было, что придает событию уникальный интерес для науки.

Комета 255P/Levy была открыта в 2006 году астрономом-любителем Дэвидом Леви, относится к семейству Юпитера и обращается вокруг Солнца примерно за пять лет. Ее следующий перигелий (Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты – прим. ВЗГЛЯД) ожидается 25 сентября 2027 года.

