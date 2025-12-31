Юрист Камалиева назвала популярные схемы мошенников в Новый год

Tекст: Катерина Туманова

«В связи с новогодними праздниками в России традиционно активизируются мошеннические схемы. Они связаны с покупкой подарков и билетов и участием в праздничных акциях», – рассказал юрист РИА «Новости».

По ее словам, аферисты создают поддельные онлайн-магазины под видом известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но не получают их, а сайты исчезают через несколько дней.

Подобные схемы применяются при продаже билетов на новогодние концерты и городские мероприятия – после оплаты поддельных билетов сайты становятся недоступны. Распространена также рассылка фальшивых уведомлений о доставках, штрафах и задолженностях с целью получить персональные данные через фишинговые ссылки.

Юрист подчеркнула, что в соцсетях и мессенджерах активно распространяются обманные новогодние розыгрыши, где пользователям обещают призы за перевод денег или передачу кодов из SMS.

Камалиева отметила, что мошенники нередко размещают объявления об аренде несуществующих квартир на сутки для празднования, а затем исчезают после получения предоплаты.

Активизируются и телефонные аферисты, которые представляются сотрудниками банка и обещают новогодние подарки, а для оформления требуют паспортные данные и реквизиты карты, в результате чего средства могут быть сняты со счетов жертвы.

