Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США

Tекст: Катерина Туманова

«Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

