Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
Tекст: Катерина Туманова
Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.
«Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.
Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.
Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.
В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.
Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.
Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования
Кремль: Москва после атаки Украины на резиденцию Путина уделит особое внимание диалогу с США
Tекст: Вера Басилая
Кремль не будет сообщать конкретные детали ужесточения своей позиции в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, отныне Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.
По словам Пескова, Кремль не станет публично раскрывать детали ужесточения своей позиции по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента России, передает ТАСС.
Песков также отметил, что Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. После последнего инцидента Москва будет уделять особое внимание диалогу с США. Пресс-секретарь президента заверил, что основное взаимодействие по этой теме теперь будет сосредоточено именно на американской стороне.
NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
Tекст: Алексей Дегтярёв
Москва готова занять максималистскую позицию в переговорах с Киевом, об этом говорят официальные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля, пишут американские СМИ.
Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.
В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.
Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.
Киевский режим попытался атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент США Дональд Трамп возмутился действиями украинских властей, и пояснил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.
Ушаков также сообщил, что сам Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.
США решили изучить данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина
Уитакер: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путин
Tекст: Вера Басилая
Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.
Власти США намерены всесторонне исследовать разведывательные данные по факту атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России, передает ТАСС. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты намерены выяснить все обстоятельства происшествия.
«Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные», – заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, расследование будет направлено на получение полной информации о произошедшем.
Помимо этого, Уитакер охарактеризовал возможную причастность Киева к атаке как «безрассудную» и выразил мнение, что такие действия негативно сказываются на перспективе установления мира на Украине.
«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
Tекст: Илья Абрамов
Декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии. Общий индекс конфронтации растет, однако США демонстрируют противоположную динамику.
Согласно декабрьскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран ЕС и НАТО достиг рекордных значений. Если в октябре 2025 года разброс показателей составлял от 25 до 75 баллов, то теперь он вырос до от 50 до 95 баллов соответственно.
Первое место с 95 баллами разделили Германия и Британия. Обе страны передали Украине вооружения: ФРГ направила две системы Patriot, а Соединенное Королевство – ракеты Martlet. Помимо этого, они предоставили Киеву финансирование: ЕС согласовал кредит в размере 90 млрд долларов, а Лондон выделил 805 млн долларов на закупку американской техники.
Резкий скачок враждебности продемонстрировала Польша: заработав 90 баллов, страна переместилась с седьмого места в ноябре на второе. Такой результат стал прямым следствием ее военной политики: Варшава выделила Киеву 100 млн евро на закупку американских вооружений по программе PURL и согласилась разместить на своей территории учебный лагерь для ВСУ.
Третье место занимает Эстония (85 баллов). Прибалтийская республика поддержала продление 19 пакетов антироссийских санкций ЕС ещё на полгода и выступила за передачу Украине замороженных российских активов.Четвёртую строку делят Латвия и Дания (по 80 баллов). Обе страны участвовали в масштабных учениях НАТО Freezing Winds, что также отразилось на их высоких показателях враждебности.
Пятую строчку рейтинга занимает Литва (75 баллов), шестую – делят Финляндия и Франция (70 баллов). Все три страны оказывали финансовую поддержку ВСУ. Следом с 65 баллами расположилась Швеция, которая также поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.
Восьмую строку занимают Нидерланды, Чехия и вернувшаяся в рейтинг Хорватия – по 60 баллов. Рост показателей Загреба связан с наращиванием военной помощи: республика передала Украине танки М-84, а также присоединилась к кредитной программе ЕС для Киева на 90 млрд евро.
Девятое место заняли США с 55 баллами, опустившись на три позиции по сравнению с ноябрем. Это подтверждает тенденцию к снижению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, наблюдаемую весь четвертый квартал 2025 года. На той же строчке оказались Австрия и Греция.
Большая группа стран собралась на десятой позиции. Рейтинг замыкают сразу шесть государств: Австралия, Бельгия, Болгария, Италия, Канада и Румыния с результатом 50 баллов.
Лишь два участника списка оказались минимально недружественными, набрав всего по 5 баллов – Тайвань и Багамские Острова (для сравнения, в ноябре таких было шесть).
Составители рейтинга отметили, что наибольший рост индекса показали страны, усилившие военную помощь Украине – Германия, Дания, Британия и Польша. Также резко увеличилось число правительств, оказывающих максимальное санкционное давление. Если в ноябре только Британия одновременно вводила новые ограничения и поддерживала передачу российских активов Киеву, то в декабре таких стран стало уже 12.
Более подробно с «Рейтингом недружественных правительств» можно ознакомиться в развернутом аналитическом материале газеты ВЗГЛЯД.
Минфин США сообщил о снятии санкций с экс-зампреда Сбербанка
Экс-зампреда Сбербанка Бурико исключили из санкционных списков США
Tекст: Тимур Шайдуллин
Александра Бурико, ранее занимавшая должность зампреда правления Сбербанка, больше не подпадает под санкции, введённые Соединёнными Штатами в 2022 году.
Министерство финансов США сняло санкции с бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александры Бурико, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Теперь на Бурико больше не распространяются ограничения, ранее введённые в связи с её работой в крупнейшем российском банке.
Причины и объяснения исключения Бурико из санкционных списков в заявлении не приводятся. Ограничения против Сбербанка, напомним, были введены Вашингтоном в апреле 2022 года и подразумевали как заморозку активов, так и запрет на коммерческие контакты для граждан и компаний США. Уже в мае 2022 года стало известно, что Александра Бурико ушла из Сбера, однако рестрикции сохранялись до этого дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса компании «Лукойл». До этого поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию были освобождены от американских санкций.
Кроме того, в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа были сняты санкции с белорусского калия.
Песков заявил о сохранении диалога Путина и Трампа после атаки на резиденцию
Tекст: Вера Басилая
Провокации со стороны Киева не способны пошатнуть доверительный диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается доверительным, несмотря на провокации со стороны Киева, передает ТАСС.
По его словам, «подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами». В Кремле затруднились оценить, насколько атака с Украины повлияла на переговорный процесс по Украине. При этом Песков отметил, что переговорная позиция России по этому вопросу теперь будет ужесточаться.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать подробности ужесточения своей позиции по урегулированию ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию лидера страны.
Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
Tекст: Валерия Городецкая
Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к акции «Елка желаний».
В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом году исполнил желания троих малышей. «Александр, четыре года, мечтает о шведской стенке с гамаком – теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», – написал Дмитриев.
Также 12-летний Тимофей получил SUP-борд. По словам Дмитриева, благодаря спортивному подарку мальчик сможет заниматься водным спортом и укреплять уверенность в себе. Семилетний Савва обрел спортивный комплекс с турником и кольцами для активного роста и развития.
Дмитриев подчеркнул важность создания у детей ощущения праздника и веры в исполнение мечтаний, особенно в новогодние дни. Он призвал всех желающих присоединиться к акции и вспомнить, что волшебство начинается с простых добрых поступков.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».
Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».
Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана
Путин и Пезешкиан обсудили развитие энергетики, транспорта и ядерной программы
Tекст: Денис Тельманов
Телефонный разговор президентов России и Ирана затронул ключевые темы двусторонних отношений, включая совместные проекты в энергетике и транспортной инфраструктуре.
Главы России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по телефону, передает ТАСС. В ходе беседы лидеры уделили особое внимание усилиям по развитию партнерства в сфере энергетики и модернизации транспортной инфраструктуры.
Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. Президенты обменялись мнениями по способам укрепления взаимодействия между странами в различных секторах и подчеркнули важность скоординированных действий на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и выполнение достигнутых договоренностей.
Масуд Пезешкиан выступил с заявлением после угроз президента США Дональда Трампа. Москва призывает к сдержанности на Ближнем Востоке и подчеркивает важность диалога с Ираном.
Дональд Трамп допустил, что Вашингтон рассмотрит возможность новых военных действий против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.
Путин поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом
Tекст: Вера Басилая
Президент России Владимир Путин отправил поздравительные послания с наступающим Новым годом главе КНДР Ким Чен Ыну, председатель КНР Си Цзиньпину, а также ряду европейских и мировых лидеров, сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю наступающего Нового года руководителям ряда иностранных государств, сообщается на сайте Кремля.
Поздравления получили председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам и президент Вьетнама Лыонг Кыонг, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как уточняется, также получил поздравительное послание российского лидера. Помимо этого, адресатами поздравлений стали лидеры и представители коммунистических и рабочих партий Венесуэлы, Вьетнама, КНДР, Лаоса и Никарагуа.
В числе получателей поздравлений оказались премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александар Вучич. Среди партнеров по БРИКС поздравления были направлены лидерам Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также руководству других стран глобального Юга и Востока. Большинство стран СНГ также получили традиционные новогодние пожелания.
Из лидеров НАТО только президент Турции Тайип Эрдоган был поздравлен главой российского государства. Новогодние послания пришли Папе Римскому Льву XIV и ряду бывших иностранных лидеров, среди которых экс-канцлер Германии Герхард Шредер и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил новогоднюю телеграмму президенту России Владимиру Путину и пожелал счастья и процветания российскому народу.
Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств.
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Tекст: Катерина Туманова
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.
«Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.
Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.
Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.
В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.
Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.
Врач Борисов дал рекомендации по мягкому возвращению в рабочий режим
Tекст: Катерина Туманова
Постепенный возврат к рабочему распорядку после новогодних выходных позволит снизить стресс и сохранить здоровье, рассказал врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.
Входить в праздничный и возвращаться к рабочему режиму следует постепенно: за один-два дня до Нового года необходимо уделять внимание сну, избегать переедания и чаще гулять, особенно для тех, кто работает в офисе, порекомендовал Борисов в беседе с ТАСС.
Он добавил, что за два-три дня до окончания праздников важно вернуться к привычному распорядку: соблюдать сбалансированное питание, спать не менее семи часов и проводить время на свежем воздухе с умеренной физической активностью.
«После длительных праздников необходимо восстанавливать прежний ритм жизни, на это тоже нужно время. Порой после праздников человек чувствует себя более уставшим», – отметил врач.
Борисов указал на то, что в праздники у человека не редко подрывается здоровье настолько, что приходится «выходить на больничный», чтобы восстановиться.
Он посоветовал в первые два рабочих дня не заниматься срочными делами и входить в рабочий ритм постепенно, чтобы избежать переутомления.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Зинаида Медведева перечислила пищевые ошибки при новогоднем застолье. Эндокринолог Елизавета Золотова назвала восстанавливающие организм при похмелье продукты. Врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что популярные народные методы борьбы с похмельем могут быть опасными и продлевать страдания.
Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году «много ярких дней с семьёй»
Tекст: Катерина Туманова
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) с высоты 400 км поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали мира в душе, веры в чудеса, сил преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.
«Дорогие друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе», – начал поздравление Кудь-Сверчков.
Космонавт Микаев отметил, что в семейный праздник Новый год они даже на орбите чувствуют любовь и поддержку родных. В преддверии праздника люди всегда надеются на чудо, поэтому он пожелал россиянам продолжать верить в чудеса и действовать.
«Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте», – сказал Микаев.
Космонавт Платонов призвал в новом году быть добрее и внимательнее к ближним, делиться праздничным настроением, поддерживать тех, кому нелегко.
«Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!» – поздравил космонавт Роскосмоса.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС наступающим с Новым годом. Более 45 тыс. добровольцев поздравили россиян с Новым годом. Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.
Ветеринар призвала не угощать питомцев едой с новогоднего стола
Tекст: Катерина Туманова
Праздничные блюда с новогоднего стола могут быть опасны для домашних животных из-за содержания в них вредных ингредиентов, сообщила ветеринарный врач, зоопсихолог Донской ветклиники ГБУ «Мосветобъединение» Наталья Левченко.
«Угощать питомца едой с праздничного стола не самая хорошая идея. Человеческая еда слишком жирная, острая, сладкая, соленая для питомцев. Какао, авокадо, виноград, чеснок и лук вызывают интоксикацию у животных», – рассказала она ТАСС.
Ветеринар предупредила, что даже небольшой кусок сыра может спровоцировать боль и дискомфорт у питомцев с проблемами ЖКТ.
Она порекомендовала покупать специальные лакомства для домашних животных, предварительно убедившись в отсутствии противопоказаний и аллергии у питомца.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов. Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек. Кинолог напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи.
Полянский: Россия ждёт отклика США на предложение Путина по лимитам ДСНВ
Tекст: Катерина Туманова
Москва надеется на поддержку инициативы президента России Владимира Путина по ДСНВ со стороны Вашингтона, сообщил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, прежде занимавший пост первого заместителя постпреда РФ при ООН.
По его словам, сфера контроля вооружений остается единственной, где новый курс США во главе с президентом Дональдом Трампом пока не пересмотрен, а существовавшие договоренности прежде подвергались систематическому разрушению со стороны Вашингтона.
Полянский подчеркнул, что на сегодня единственным действующим соглашением остался Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2026 года.
«Рассчитываем, что американцы в итоге откликнутся на инициативу Владимира Владимировича Путина о сокращении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений», – сказал он ТАСС.
Полянский добавил, что на площадке ООН импульс от новых подходов Трампа ощущается не только по украинскому досье.
«Наши американские коллеги теперь ставят на голосование и голосуют против многих резолюций ГА ООН, содержащих упоминания гендерных, климатических и развитийных установок, которые раньше США вместе с европейцами рьяно продвигали», – сообщил дипломат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в октябре сообщал, что вопрос продления ДСНВ уже не рассматривается, а Россия до февраля 2026 года соблюдает количественные ограничения по договору. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ. Белый дом назвал приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией.