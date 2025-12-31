Хищение на сумму более 930 млн рублей выявлено полицией в Камчатском крае

Tекст: Катерина Туманова

Предварительно установлено, что генеральный директор подрядной организации из г. Санкт-Петербурга и его сообщники в 2022–2023 годах похитили свыше 930 млн рублей. Эти средства предназначались для реализации государственной программы по развитию инфраструктуры края», – сообщает «МВД-Медиа».

В первом эпизоде мошенники заключили договор на технологическое присоединение строящегося курорта международного стандарта к электросетям Камчатки.

После получения аванса в 684 млн рублей, подозреваемые перевели деньги на счета компаний, подконтрольных группе, хотя фактическая стоимость работ составила 2,4 млн рублей, что подтверждено экспертизой.

В рамках второго эпизода, согласно материалам дела, банку были предоставлены фиктивные документы о якобы выполненных работах, что позволило получить банковскую гарантию. После того как контракт был сорван, а аванс не возвращен, суд обязал банк выплатить сумму заказчику.

Последний выявленный факт касается реконструкции федеральной котельной в Елизово. Получив аванс 250 млн рублей, генеральный директор с подельниками направили деньги не по назначению, на свои нужды.

В интересах возмещения нанесенного ущерба следствием наложен арест на имущество фигурантов оценочной стоимостью 300 млн рублей.

