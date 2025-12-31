  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за три вечерних часа 27 дронов над регионами России
    Рейтинг недружественных правительств. Запад установил рекорд враждебности
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    Шаманы Перу предсказали болезнь Трампа и отставку Мадуро
    31 декабря 2025, 02:35 • Новости дня

    Газовая труба в жилом секторе и причал в порту повреждены в Туапсе из-за БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В Краснодарском крае отражают атаки БПЛА, поэтому Оперштаб региона в Telegram-канале призвал жителей не выходить на улицу и не снимать работу систем ПВО.

    «В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту. По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные бригады выехали для устранения повреждений», – сказано в сообщении оперштаба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. Глава Запорожской области Балицкий сообщил об отключении электричества у 170 тыс. абонентов из-за ВСУ.

    Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа вторника 27 дронов над регионами России.


    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    30 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


    30 декабря 2025, 22:01 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    30 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает так называемые горячие головы осознать разрушительные последствия дальнейшей эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации ситуации вокруг Ирана и осознать пагубность такого курса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ от подобных действий и призывает не повторять ошибок, которые уже привели к подрыву работы МАГАТЭ в Иране в июне 2025 года.

    По словам Захаровой, опыт показывает: конфронтация лишь порождает трагедии и создает реальные угрозы для международного мира и безопасности. Она отметила, что это только усложняет поиск решений для всех сторон.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на любую агрессию после заявлений Трампа.

    Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке.

    31 декабря 2025, 00:09 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа 27 дронов над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидации силами ПВО за три вечерних часа во вторник 27 дронов над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написано там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, пять дронов сбиты над Республикой Крым, три беспилотника нейтрализованы над Белгородской областью.

    Еще три дрона были сбиты над территорией Московского региона, в том числе два  БПЛА, летевших на Москву, и по одному беспилотнику над Курской и Тульской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края. Губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. За три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    30 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Постпред России обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Постпред России Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после масштабной атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о политической ангажированности ведомства и может считаться покрывательством терроризма со стороны Киева, считает постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Он выразил недоумение по поводу молчания правозащитной структуры, несмотря на то, что многие государства осудили атаку с использованием беспилотников, передает РИА «Новости».

    Гатилов отметил, что «правозащитная система ООН, возглавляемая Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание», и назвал это проявлением политической ангажированности и нежеланием дать принципиальную оценку преступным действиям Киева. Дипломат подчеркнул, что постоянное представительство России интересуется, будет ли Управление вновь ссылаться на «недостаток информации и неподтвержденные факты».

    По словам Гатилова, Россия ожидает адекватной реакции от Управления и оценки специальных процедур Совета по правам человека. Он добавил, что отсутствие должного ответа будет воспринято как молчаливое покрывательство «очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма».

    Напомним, по данным Минобороны России, киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал атаку Киева на резиденцию Путина проявлением террора.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию российского лидера.

    30 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем министра обороны и руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    «Хотел бы поговорить с вами сегодня о той части вашей работы, которая напрямую связана с фондом «Защитники Отечества». Я знаю, что работа развернута большая», – отметил в начале встречи глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Цивилева подходит к своей деятельности с большой душевной теплотой, и такую работу крайне важно сохранять. Он отдельно попросил ее и дальше использовать именно такой душевный подход при поддержке военнослужащих и их семей. По словам президента, «именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают».

    Последний раз Путин и Цивилева встречались в мае на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта – тогда обсуждали дополнительные меры поддержки военнослужащих, в том числе через спорт.

    В начале марта Путин общался с Цивилевой в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда. Среди участников тогда были женщины – участницы спецоперации на Украине, а также матери и вдовы погибших бойцов.

    В июле Цивилева предложила Путину выделить квоты на образование для вдов погибших бойцов.

    30 декабря 2025, 23:31 • Новости дня
    Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье

    Воробьев сообщил о 21 сбитом в Подмосковье БПЛА и одном пострадавшем

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО и средствами РЭБ сбили и подавили в Подмосковье 21 БПЛА в семи муниципалитетах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек –  мужчина 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет», – добавил он.

    Воробьев уточнил, что с осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

    На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы, добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    30 декабря 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об отказе солдат ВСУ контратаковать у Мелового-Хатнего

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» в районе Меловое-Хатнее продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 м, поразив авиацией ВКС России 129 отмбр в районе Колодезного.

    «В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска идут суровые бои. На Хатненском участке ведется зачистка лесных массивов, причем противник подтянул резервы и контратакует.

    У Старицы российская авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 72 омбр и 127 отмбр в лесопосадках, штурмовики продвинулись на двух участках на 250 м, а в лесном массиве возле Лимана «Северяне» заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 650 м и отразив контратаку ВСУ.

    В Сумском и Краснопольском районах продвижение на шести участках фронта достигло 500 м. Авиация ВКС и артиллерия группировки войск «Север» отработали по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Павловки: уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17 отмбр, ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ сбежали с позиций в лесу возле Лимана. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.


    30 декабря 2025, 04:46 • Новости дня
    Стало известно о досрочном освобождении экс-мэра Ярославля Урлашова

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, находящийся в ИК-1 Твери за взяточничество, получит свободу 30 декабря из-за окончания срока в праздничные дни.

    Об освобождении Урлашова из колонии №1 в Твери 30 декабря вместо 2 января 2026 года, как указано в судебных постановлениях, сообщили ТАСС в окружении бывшего мэра Ярославля.

    В региональном управлении УФСИН, что такие сроки возможны, если выход из колонии совпадает с праздничными или выходными днями: в этом случае освобождение производится накануне.

    Напомним, в августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. По решению суда ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 60 млн рублей.

    Его бывший советник Алексей Лопатин был осужден на семь лет заключения.

    До этапирования в ИК-1 Твери в сентябре 2022 года Урлашов отбывал срок в другой колонии Рыбинска и провел три года в СИЗО Ярославля.

    Председатель регионального общественного наблюдательного комитета Павел Макаров заявил ТАСС, что за время пребывания Урлашова в тверской колонии жалоб от него не поступало. Запросы бывшего мэра о помиловании, смягчении наказания и УДО неоднократно были отклонены судами и органами власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-мэру Ярославля в 2018 году смягчили приговор. Бывший мэр Ярославля Урлашов в январе 2022 года отозвал ходатайство об УДО.

    30 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт Марочко: Запад причастен к атаке ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области корректировали с помощью геолокации и спутниковых систем НАТО, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, технические особенности используемых Вооруженными силами Украины дронов свидетельствуют о западной поддержке, передает ТАСС.

    «Однозначно Запад причастен к данной провокации, поскольку тактико-технические характеристики тех дронов, которые запускались украинскими боевиками, предусматривают наведение на цель с использованием геолокации и спутниковой системы стран НАТО», – заявил Марочко.

    Эксперт добавил, что, по его мнению, к удару причастны Британия и «коалиция желающих», которые могли предоставить координаты для задания полета дронов, а комплектующие для беспилотников также поступают с Запада. Он подчеркнул, что атака была целенаправленной, и объявил попытки оправдать промах несостоятельными.

    Марочко уверен: главная задача Киева заключалась не в нанесении физического ущерба, а в попытке сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта. По мнению эксперта, России придется выдвигать более жесткие условия на следующем этапе переговоров с Киевом.

    Он также подчеркнул, что НАТО, по его данным, курирует высшее офицерское и военно-политическое руководство Украины, что, по мнению Марочко, делает самостоятельные операции подобного рода невозможными без одобрения западных военных.

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Сообщалось, что Кремль засекретил местонахождение Путина.

    30 декабря 2025, 14:31 • Новости дня
    Казахстанца осудили на пять суток за оскорбление россиянина

    Суд в Алма-Ате назначил арест водителю за оскорбление россиянина

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителю Казахстана назначили пять суток ареста после скандала с российским туристом, в ходе которого прозвучали нецензурные выражения на городской дороге.

    Сведения о произошедшем передает ТАСС. В департаменте полиции Алматы рассказали, что водитель автомобиля, находясь на одной из городских дорог, инициировал конфликт с участием иностранного туриста и оскорбил его.

    По данным полиции, после инцидента правонарушителя оперативно установили и задержали. Материалы дела были направлены в суд, который назначил задержанному административный арест на пять суток за мелкое хулиганство.

    В депертаменте особо подчеркнули: «Любые проявления грубости, неуважения и провокационного поведения, в том числе в отношении гостей нашей страны, являются недопустимыми и противоречат принципам общественной безопасности и взаимного уважения».

    Пресс-служба продемонстрировала часть видео, на котором зафиксирован момент оскорбления с использованием нецензурной лексики. Ранее в российских соцсетях публиковали полную версию ролика: на кадрах видно, как нарушитель сначала расспрашивает туриста о стране происхождения, а после ответа о поездке из России начинает выкрикивать в его адрес оскорбления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в процветании России.

    Россия и Казахстан договорились поддерживать и продвигать русский язык в качестве основного средства общения между государствами СНГ.

    В Казахстане блогера Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских.

    30 декабря 2025, 05:30 • Новости дня
    Депутат Леонов назвал сроки бесплатной вакцинации от ВПЧ

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможность включения вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок для всех россиян начиная с 2027 года, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

    «В 2027 году планируется [добавить в календарь вакцину от] вируса папилломы человека. Достаточно такой важный элемент календаря прививок. Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», – рассказал депутат ТАСС.

    По словам Леонова, вакцинация от ВПЧ будет бесплатной для всех граждан страны, однако бюджету понадобятся дополнительные средства на реализацию этого решения. При формировании бюджета на 2027 год и далее государству придется заложить суммы для закупки вакцины и подключения необходимых медицинских учреждений.

    Депутат объяснил, что вакцина от вируса папилломы человека имеет важное значение для профилактики онкологических заболеваний у женщин. Врачебное сообщество позитивно воспринимает инициативу, а производственные предприятия уже готовятся к запуску выпуска вакцины в требуемых объемах.

    «Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач назвал неожиданные причины возникновения рака. В России запустили первое производство вакцины против ВПЧ.

    30 декабря 2025, 05:01 • Новости дня
    Психолог Сергиенко научила объяснять ребенку отсутствие дорогих подарков

    Tекст: Катерина Туманова

    В случае, когда подарить ребенку дорогой подарок невозможно, взрослым стоит объяснить это сказочными затруднениями с доставкой, а не финансовыми причинами, посоветовала доктор психологических наук Елена Сергиенко.

    Психолог пояснила: когда ребенок хочет, например, телефон, но родители не могут его купить, нужно сказать, что это будет в будущем, а сейчас Дед Мороз не смог его доставить.

    «Главное не обидеть ребенка и не говорить, что родители не в состоянии обеспечить подарок. Дед Мороз просто не добрался: помешали морозы, ветра, погода нехорошая. Не добрался он до того места, где надо было получить такой подарок. Не стоит детей погружать в эту сложную и непонятную для них реальность», – пояснила Сергиенко ТАСС.

    Она подчеркнула, что важно сохранять для ребенка волшебную атмосферу и  объяснять возникшую ситуацию в мягкой, сказочной форме, не акцентировать внимание на невозможности родителей купить дорогой подарок.

    Психолог советует внушать ребенку мысль о том, что его желание может исполниться в будущем и Дед Мороз непременно постарается сделать это.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз рассказал о необычных подарках за десять лет новогоднего путешествия. Министр Лавров в шутку предложил ребенку подождать с глобусом в подарок. Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку.

