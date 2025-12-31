Минэнерго заявило о круглогодичном запрете майнинга в Бурятии и Забайкалье

Tекст: Катерина Туманова

«Сезонный запрет (только на зимний период) действует в отношении южных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. С учетом недавно принятых на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики решений данный запрет в ближайшее время также будет скорректирован на круглогодичный», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Правительство ранее ввело запрет на майнинг криптовалют в 13 регионах России, чтобы стабилизировать работу энергосистемы. Под ограничения также попала техника майнеров общей мощностью около 550 МВт, что позволило снизить нагрузку на энергосистему Сибири на 320 МВт и избежать отключений зимой.

В Минэнерго подчеркнули, что «введенные меры доказали свою эффективность для энергобезопасности, и регуляторная работа в этом направлении продолжается».

С 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года запрет действует в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На юге Иркутской области сезонный запрет уже заменили на круглогодичный.

В июне на комиссии обсуждалась идея полного запрета майнинга до 2031 года на территории Забайкалья и Бурятии, но вопрос был отложен. В октябре глава думского комитета по энергетике Николай Шульгинов заявлял о поддержке введения постоянного круглогодичного запрета в этих регионах в связи с энергобезопасностью.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области полицейские задержали шестерых подозреваемых по делу о нелегальной майнинг-ферме. Ущерб от работы этой фермы оценили в 1 млрд рублей. В Волгограде приостановили запуск электростанции майнинговой фирмы. При этом США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.