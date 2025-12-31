Банк России представил экономический прогноз на 2026 год

Банк России дал экономический прогноз на 2026 год

Tекст: Катерина Туманова

Центральный Банк России в 2025 году последовательно реализовывал политику снижения инфляции. С июня по декабрь регулятор снизил ключевую ставку на 5 процентных пунктов, доведя ее до 16% годовых. Ожидается, что курс на снижение ставки будет продолжен по мере восстановления баланса между спросом и возможностями производства.

«К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», – сказано в Telegram-канале регулятора.

Рост кредитования реального сектора экономики в следующем году ожидается на 6–11%, а реальные зарплаты и доходы начнут расти умеренными темпами.

Экономика России продолжит развиваться, хотя темпы роста замедлятся после активного роста последних лет. В 2026 году прогнозируется увеличение экономики на 0,5–1,5%, с постепенным ускорением в дальнейшем.

Банк России подчеркнул, что готов к разным сценариям развития, сохраняя приоритет цели по удержанию инфляции на уровне около 4%.

