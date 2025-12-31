Врач Борисов дал рекомендации по мягкому возвращению в рабочий режим

Tекст: Катерина Туманова

Входить в праздничный и возвращаться к рабочему режиму следует постепенно: за один-два дня до Нового года необходимо уделять внимание сну, избегать переедания и чаще гулять, особенно для тех, кто работает в офисе, порекомендовал Борисов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что за два-три дня до окончания праздников важно вернуться к привычному распорядку: соблюдать сбалансированное питание, спать не менее семи часов и проводить время на свежем воздухе с умеренной физической активностью.

«После длительных праздников необходимо восстанавливать прежний ритм жизни, на это тоже нужно время. Порой после праздников человек чувствует себя более уставшим», – отметил врач.

Борисов указал на то, что в праздники у человека не редко подрывается здоровье настолько, что приходится «выходить на больничный», чтобы восстановиться.

Он посоветовал в первые два рабочих дня не заниматься срочными делами и входить в рабочий ритм постепенно, чтобы избежать переутомления.

