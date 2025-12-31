Канун Нового года и День всеобщего часа мира отмечается 31 декабря

Tекст: Катерина Туманова

В среду, 31 декабря, отмечается канун Нового года, который во времена царя Петра I решено было отмечать 1 января, а не 1 сентября, как с 1492 по 1700 годы. И не с сотворения мира, а от Рождества Христова.

День всеобщего часа мира также отмечается ежегодно 31 декабря с 23.30 до 1 января 12.30. Его задача – сделать вклад в мир, свободный от конфликтов. Даже силой мысли, молитвами, песнями и стихами. Инициатором праздника стала активистка и общественный деятель доктор Барбара Кондрон, которая впервые предложила провести такое торжество в 1995 году.

Еще один глобальный праздничный мотив 31 декабря – День медитации о мире на планете, ради которой с 1986 года люди многих стран хотя бы на несколько минут удаляются от праздничной суеты, чтобы подумать о добре и мире в новом году для своих стран и всей планеты.

Профессиональный праздник День Центра специальных перевозок МВД России (ФКУ ГЦСП МВД России) отмечают 31 декабря специалисты, которые управляют специальными и воинскими перевозками, охраняют грузы и обеспечивают безопасность на транспорте.

Кроме того, в США 31 декабря отмечают День шампанского, в Киргизии – День работников таможенной службы, в Шотландии – Хогманай – праздник последнего дня года.

Именинники сегодня Зоя, Марк, Викториан, Михаил и Симеон.