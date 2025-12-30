  • Новость часаЗахарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана
    Рейтинг недружественных правительств. Запад установил рекорд враждебности
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    Шаманы Перу предсказали болезнь Трампа и отставку Мадуро
    30 декабря 2025, 21:50 • Новости дня

    Страны «БРИКС плюс» анонсировали совместные морские учения

    Страны «БРИКС плюс» сообщили о проведении в январе совместных морских учений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд государств «БРИКС плюс» проведут военно-морские учения у побережья ЮАР в январе 2026 года под руководством КНР, сообщили в Минобороны ЮАР.

    Учения с участием военно-морских сил «БРИКС плюс» состоятся с 9 по 16 января 2026 года, передает ТАСС. Министерство обороны Южно-Африканской Республики сообщило, что маневры пройдут под оперативным управлением КНР и будут называться «Воля к миру – 2026». В программе заявлены совместные операции, мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и защите морской экономической активности.

    Подразумевается, что основная задача маневров – сплочение военных моряков для совместного реагирования на угрозы. По информации портала News 24, учения пройдут в Южной Атлантике у мыса Доброй Надежды, рядом с Кейптауном. Как сообщает источник, в маневрах подтвердили участие военные корабли Китая, России, ЮАР и Ирана, также предположительно могут присоединиться Индонезия и Эфиопия.

    Ранее учения, известные как Mosi («Дым»), планировалось провести в ноябре у Кейптауна при участии КНР, России и ЮАР, но их пришлось отложить из-за проведения саммита Группы двадцати. После этого было решено расширить формат событий и увеличить число стран-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индонезия запланировали провести крупные военно-морские учения в 2026 году.

    В Шри-Ланке ранее прошли учения «Тропа росомахи – 2025» с участием российских и ланкийских военных.

    30 декабря 2025, 12:12 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    @ ADRIAN DENNIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Москва представит доказательства атаки на резиденцию Владимира Путина, в том числе обломки дронов, то это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже тогда для Владимира Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя реакцию западных политиков и СМИ на атаку ВСУ на резиденцию президента России.

    «Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

    Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

    Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

    Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

    Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

    «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

    Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.

    30 декабря 2025, 09:26 • Новости дня
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге уволили двух преподавателей, связанных с радикальной проукраинской псевдорелигиозной организацией, участвовавших в собраниях, где обсуждали спецоперацию на Украине и Владимира Зеленского, сообщил источник в силовых структурах.

    Кураторов радикальной проукраинской религиозной организации «Школа единого принципа» уволили из учебных заведений, где они работали, сказал собеседник РИА «Новости».

    Даутова была профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, Христофоров занимал должность доцента в РГПУ имени Герцена, добавил он.

    Один из организаторов сообщил, что для членов секты был составлен расписание ночных и дневных молитв, чтобы круглосуточно «молиться о защите россиян от мобилизации».

    До этого в Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.

    30 декабря 2025, 22:01 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования

    Кремль: Москва после атаки Украины на резиденцию Путина уделит особое внимание диалогу с США

    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не будет сообщать конкретные детали ужесточения своей позиции в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, отныне Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    По словам Пескова, Кремль не станет публично раскрывать детали ужесточения своей позиции по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента России, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. После последнего инцидента Москва будет уделять особое внимание диалогу с США. Пресс-секретарь президента заверил, что основное взаимодействие по этой теме теперь будет сосредоточено именно на американской стороне.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о беспокойстве в связи с попыткой атаки на резиденцию президента России и призвал стороны спецоперации на Украине избежать эскалации.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением и подчеркнул важность дипломатии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин уведомил Дональда Трампа о готовности России к жесткому ответу.

    Эксперты утверждают, что покушение на президента дает Москве право на ответ любых масштабов.

    29 декабря 2025, 23:04 • Новости дня
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС. По его словам, Зеленскому теперь придется скрываться всю оставшуюся жизнь. Зампред Совбеза России считает, что лидер Украины стремится к эскалации и препятствует мирному разрешению ситуации.

    «Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – заявил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти на Украине предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел России отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции страны после атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    30 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    @ Ray Tang,Ukraine Presidency,Pool/Ukrainian Presidentia,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время нанести удары по главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов), главе СБУ Василию Малюку (внесен в список террористов и экстремистов), главе ВСУ Александру Сырскому, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале озвучил мнение о необходимости ликвидации руководителей Украины после попытки покушения на президента России. Он отметил, что атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время отказаться от прежних ограничений в ответных действиях.

    «Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», – подчеркнул Коц.

    Он указал, что высокоточные удары должны быть нанесены по главе ГУР Буданову, главе СБУ Малюку, главе ВСУ Сырскому – этот список был назван «базовым минимумом» для начала. Военкор предложил больше не стесняться и приступить к устранению тех, кто принимает решения на Украине.

    Коц напомнил о заявлениях Владимира Путина о наличии «козырей», которых мир еще не видел, и призвал опробовать их в реальных условиях. По его словам, такие удары должны быть убедительными и сокрушительными, чтобы враг ощутил их последствия.

    Автор материала подчеркнул, что текущая атака стала переломным моментом для всей спецоперации на Украине. Он связал это с изменением подходов к переговорам и объявил, что теперь долгосрочный мир будет зависеть от присутствия российских войск на занятых территориях. Коц выразил уверенность, что уходить из переговорного процесса с Вашингтоном не планируется, но условия мира теперь будут определять именно успехи на поле боя.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности России к жесткому ответу. Эксперты заявили, что покушение на национального лидера дает Москве право на ответ любой мощности.

    30 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    Росэнергоатом сообщил о полной остановке Билибинской АЭС на Чукотке
    Росэнергоатом сообщил о полной остановке Билибинской АЭС на Чукотке
    @ Белявый С/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Билибинская АЭС завершила промышленную эксплуатацию, ее последний, четвертый по счету энергоблок выведен из работы, сообщил Росэнергоатом.

    Билибинская атомная электростанция завершила этап промышленной эксплуатации, заявили в компании, передает ТАСС.

    Последний энергоблок № 4 был остановлен 30 декабря, после чего станция впервые в истории России полностью прекратила работу всех своих блоков.

    Статус ядерного объекта за станцией сохраняется, однако она теперь работает без генерации энергии.

    В течение декабря были поэтапно остановлены энергоблоки 2, 3 и 4 с реакторами ЭГП-6, а блок 1 прекратил работу еще в 2018 году. Отработавшее ядерное топливо с первого блока уже хранится в бассейне выдержки, а топливо остальных блоков будут перемещать на хранение в течение ближайших двух лет.

    Сейчас электро- и теплоснабжение Чаун-Билибинского энергоузла обеспечивается плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов» в Певеке – самом северном городе страны, которая полностью изменила схему энергоснабжения после останова Билибинской АЭС.

    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    30 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль засекретил местонахождение Путина

    Песков: Местонахождение Путина не может обсуждаться публично в нынешних условиях

    Кремль засекретил местонахождение Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Место, где находится президент Владимир Путин, не может называться публично из-за атак киевского режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Китай призвал мировое сообщество не позволить эскалации из-за атаки киевского режима на резиденцию президента России.

    В ОАЭ осудили действия Киева и указали на угрозу стабильности России. В Никарагуа выразили поддержку России. Индийский премьер Нарендра Моди заявил, что его обеспокоила атака на резиденцию российского лидера.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва пересмотрит свои переговорные позиции в связи с атакой.

    30 декабря 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    @ Ramil Sitdikov/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва готова занять максималистскую позицию в переговорах с Киевом, об этом говорят официальные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля, пишут американские СМИ.

    Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.

    В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.

    Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.

    Киевский режим попытался  атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент США Дональд Трамп возмутился действиями украинских властей, и пояснил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что сам Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    30 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Атака ВСУ на резиденцию президента России, совпавшая с визитом Зеленского к Трампу, приведет к тому, что урегулирование конфликта будет вестись напрямую между Москвой и Вашингтоном, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее об ужесточении российской позиции по Украине заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что после инцидента Москва уделит особое внимание диалогу с Вашингтоном.

    «Понимая всю ответственность, которая лежит на двух ядерных державах, Россия продолжит выстраивать отношения с администрацией Трампа. У Москвы налажен контакт с Вашингтоном. Но учитывая, что дроны в сторону Новгородской области взлетели синхронно с визитом Зеленского во Флориду, урегулирование конфликта, видимо, пойдет иным путем», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, «Белый дом демонстрирует ответственное политическое поведение – поэтому мы сохраняем с ним диалог», а Украина подобным здравомыслием похвастаться не может – «и тут вопрос на какое-то время закрыт». Американист также считает, что Трамп воспринял на свой личный счет попытку Украины и ее союзников в лице Британии и ЕС атаковать президентскую резиденцию Владимира Путина.

    «Во-первых, это было сделано за спиной Вашингтона. Во-вторых, его самого собирались убить во время избирательной кампании. Но в Киеве и Лондоне не просчитали до конца реакцию президента США. Такое бывает, когда во главе MI-6 стоит потомок нацистов», – добавил политолог, имея в виду тот факт, что дед нынешнего руководителя британской спецслужбы Блейз Метревели был украинским нацистом и военным преступником, о чем писала газета ВЗГЛЯД.

    Дробницкий считает, что в результате переговорного трека с Зеленским мирный договор не мог быть подписан. «Дискуссия обречена, потому что Трамп не обладает абсолютной властью на Западе. Уже с весны 2025 года стало понятно, что Европа будет постоянно подзуживать Зеленского. Конгресс США тоже настроен скорее проевропейски», – рассуждает американист.

    При этом, по его словам, Украина как политический проект всегда превращается в «анти-Россию». «Сегодня ее территория – это прямая геополитическая угроза в России, и эта угроза должна быть устранена. С подобными проектами Россия разбиралась всегда – с разной скоростью и эффективностью, но разбиралась неизменно», – заявил спикер.

    Дробницкий подчеркнул, что нацистская сущность свойственна не только элитам Украины, но и европейским элитам, при этом денацификация власти в Киеве была изначальной задачей СВО и обсуждалась в рамках мирного плана на Аляске. Под демилитаризацией подразумевается в первую очередь сокращение армии, внеблоковый статус, отсутствие иностранных войск и жесткий контроль над вооружениями.

    «А денацификация – это признание русского языка на уровне государственного плюс признание территорий, которые конституционно стали частью России. При этом возможность проявить гибкость, о которой говорил Путин, не касалась ни численности ВСУ, ни НАТО, ни иностранных контингентов, ни Церкви, ни русского языка», – добавил он.

    «Даже если речь и шла о каких-то территориальных вопросах, то они были сняты еще до приезда Зеленского к Трампу, а требование по демилитаризации и денацификации никогда не снималось. В этом смысле ужесточение позиции России означает, что с этим режимом мы не можем ни о чем договориться», – подытожил Дробницкий.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал называть конкретные детали ужесточения позиции РФ в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки Киева атаковать резиденцию президента России. О том, что ужесточение произойдет, ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Однако Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. Песков заверил, что Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    О том, что украинские власти в ночь на 29 декабря попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области, стало известно накануне. Противник использовал 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО.  Как уточнил помощник Путина Юрий Ушаков, об этой атаке российский лидер сообщил лично президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.

    Очередная эскалация со стороны Украины произошла на фоне активного дипломатического процесса. Накануне Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева.

    29 декабря 2025, 23:50 • Новости дня
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    30 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожные власти двух стран согласовали запуск ночных безостановочных поездов между столицами, что позволит сократить время проезда и решить проблему с билетами, рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник

    Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил о заключении соглашения между российскими железными дорогами и белорусской стороной по запуску ночных безостановочных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском, передает РИА «Новости». По его словам, ночной маршрут позволит не только заметно сократить время в пути, но и решить вопрос с дефицитом билетов, с которым сталкивались пассажиры.

    Рогожник подчеркнул, что с 15 декабря был уже запущен дополнительный поезд «Ласточка» из десяти вагонов, два из которых представлены в бизнес-классе. Также, по словам посла, за два прошедших года качество железнодорожного сообщения между Москвой и Минском значительно улучшилось.

    В интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня» он добавил, что принято решение развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. Уже достигнута согласованность о запуске трансграничных маршрутов между Смоленском и Витебском, а также Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, что, по словам Рогожника, обеспечит доступность тарифов для граждан России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об активном развитии пассажирских перевозок на скоростных поездах «Ласточка».

    Сейчас из Москвы до Минска можно доехать за семь часов. Введение высокоскоростной магистрали позволит сократить время в пути между столицами. Это положительно повлияет на развитие контактов между Россией и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

    30 декабря 2025, 12:46 • Новости дня
    Кремль назвал безумным отрицание Зеленским и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина

    Песков: Отрицание Зеленского и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина безумно

    Кремль назвал безумным отрицание Зеленским и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки западных СМИ и главы киевского режима Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию президента в Новгородской области безумными.

    Попытки Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию российского президента и поддержка этой позиции западными СМИ – это «совершенно безумное утверждение», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    На вопрос о представлении доказательств атаки пресс-секретарь заметил, что при столь массовом налете дронов улики предоставлять не нужно, так как аппараты были сбиты российской противовоздушной обороной. Как уточнил Песков, дальнейшее обращение с обломками беспилотников – прерогатива военных.

    Также представитель Кремля высказал мнение, что атака на резиденцию в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, но и против президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, нападение было «террористическим актом, который направлен на срыв переговорного процесса» и препятствие усилиям, предпринимаемым Трампом по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Песков подчеркнул, что недавнее рождественское обращение Зеленского и его слова в адрес российского президента также должны быть учтены при оценке мотивов атаки. Кремль считает происшествие попыткой подорвать любые перспективы переговоров и мирных инициатив.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал атаку по резиденции российского лидера, назвав время неподходящим.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин передал Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Эксперты отметили, что подобные нападения дают России право на ответ любой мощности.

    30 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность по поводу информации о нападении на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Индия глубоко обеспокоена сообщениями о нападении на резиденцию российского президента, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает РИА «Новости».

    В своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Моди подчеркнул, что «продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира».

    Он настоятельно призвал все заинтересованные стороны сосредоточиться на этих усилиях и избегать действий, которые могут подорвать процесс урегулирования.

    Ранее МИД ОАЭ заявил о решительном осуждении попытки нападения на резиденцию президента России и подчеркнул угрозу для безопасности страны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу данные о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    Эксперты заявили, что покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности.

    30 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


