FIS предоставила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

Стало известно о предоставлении нейтрального статуса Андрееву, Новицкому, Ивановой, Хуртину, Манькову

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, право на выступление под нейтральным флагом предоставлено фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому, Светлане Ивановой, сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манькову. Также аналогичный статус получили тренеры по фристайлу Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.

Ранее нейтральные статусы были выданы другим российским лыжникам, фристайлистам, сноубордистам и горнолыжникам, в числе которых Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Анастасия Таталина, Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова, Наталья Шерина, Артем Галунин, Мария Травиничева, Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, Михаил Назаров и Данил Садреев.

Непряева и Коростелев уже выступили на этапе Кубка мира в Давосе и получили лицензии для участия в Олимпийских играх в различных дисциплинах, однако эти лицензии не считаются именными.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске спортсменов из России до турниров FIS, позволив им соревноваться как нейтральным атлетам. Критерии FIS требуют, чтобы российские спортсмены не имели добровольных связей с армией, службами безопасности России или Белоруссии и не выражали поддержки специальной военной операции на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус трем российским горнолыжникам, доведя общее число спортсменов с таким статусом до десяти.

