Минфин США сообщил о снятии санкций с экс-зампреда Сбербанка

Экс-зампреда Сбербанка Бурико исключили из санкционных списков США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство финансов США сняло санкции с бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александры Бурико, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Теперь на Бурико больше не распространяются ограничения, ранее введённые в связи с её работой в крупнейшем российском банке.

Причины и объяснения исключения Бурико из санкционных списков в заявлении не приводятся. Ограничения против Сбербанка, напомним, были введены Вашингтоном в апреле 2022 года и подразумевали как заморозку активов, так и запрет на коммерческие контакты для граждан и компаний США. Уже в мае 2022 года стало известно, что Александра Бурико ушла из Сбера, однако рестрикции сохранялись до этого дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса компании «Лукойл». До этого поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию были освобождены от американских санкций.

Кроме того, в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа были сняты санкции с белорусского калия.