Министр обороны Белоусов назвал армию России самой боеспособной в мире

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия является самой боеспособной в мире, передает ТАСС. По его словам, итоги уходящего года показали значительное повышение возможностей вооруженных сил страны.

Белоусов отметил: «Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны».

Министр подчеркнул, что за прошедший год вооруженные силы продолжили укреплять свои позиции и улучшать потенциал, что позволило повысить эффективность выполнения поставленных задач.

«В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу, героически сражаются за свою страну», - отметил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка за участие в освобождении Богуславки в Харьковской области.

До этого глава Минобороны поздравил командование и личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад с освобождением Дибровы в ДНР.

Белоусов также выступил в Совете безопасности с докладом по развитию искусственного интеллекта для повышения национальной безопасности и обороны.