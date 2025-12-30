Конкурс «Лидеры России» принял более 100 тыс. заявок в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

Конкурс включает такие проекты, как «Лидеры России. Политика», «Лидеры агропромышленного комплекса» и «Конкурс социальных архитекторов», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Регистрация на шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команда» завершилась 29 декабря, далее участников ожидает дистанционный этап отбора.

В 2025 году «Лидеры России» расширили спектр возможностей, запустив новые направления и впервые пригласив к участию не только отдельных руководителей, но и управленческие команды. В этом сезоне команды крупных корпораций, муниципальных и государственных организаций соревнуются за право выйти в финал. В апреле-мае 2026 года состоятся онлайн-полуфиналы, а летом пройдут очные финальные испытания.

По словам генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, благодаря конкурсу уже нет ни одной сферы, где не было бы его выпускников. «Конкурс «Лидеры России» за восемь лет существования сформировал уникальную систему социальных лифтов, помогающих руководителям разного уровня проявить себя, оценить свои управленческие качества и получить новые карьерные возможности», – отметил он.

Отдельные направления конкурса в 2025 году приняли более 30 тыс. заявок: на направление «Лидеры России. Политика» поступило 16845 заявок, на «Лидеры агропромышленного комплекса» – 7594 заявки, на «Конкурс социальных архитекторов» – 7506 заявок. Финалисты отдельных направлений приступили к обучению, участники направлений продолжают выполнять контрольные задания.