Член ОП Григорьев: Путин сделал заботу об участниках СВО важной миссией государства

Tекст: Андрей Резчиков

«Работа фонда ведется на очень высоком уровне. Многие участники СВО, как и мои коллеги, отмечают, что организация стала по-настоящему всеобъемлющей. Ее аналогов не существует во всем мире. При этом фонд начал свою работу уже во время боевых действий», – отметил участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии.

Он напомнил, что «Защитники Отечества» были созданы по инициативе Владимира Путина, который сделал заботу о героях СВО важной миссией государства. Сегодня фонд оказывает бойцам медицинскую и психологическую помощь, реализует программы переобучения и трудоустройства, вовлекает ветеранов в спорт и патриотическое воспитание. Также фонд решает многие бюрократические вопросы. «Поддержка участников спецоперации является приоритетом для президента», – подчеркнул спикер.

Григорьев назвал крайне важным создавать все условия для социальной реабилитации ветеранов и их востребованности как в Минобороны, так и в гражданских ведомствах. «Это вопрос справедливости, социальной стабильности и пополнения государственной системы достойными людьми, которые могут приносить пользу на самом высоком уровне», – добавил он.

Особое внимание, по его словам, президент уделил именно опросу справедливости: в ходе встречи с Анной Цивилевой он указал на необходимость включить в сферу деятельности фонда действующих военнослужащих, получивших инвалидность, и участников контртеррористических операций на приграничных территориях. «Это означает, что теперь все бойцы получат полагающиеся им льготы и статус», – подчеркнул Григорьев.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с замминистра обороны, председателем Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

По словам главы государства, она относится к деятельности организации «с большим душевным теплом». «Это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают», – подчеркнул Путин.

Цивилева назвала самым главным достижением фонда создание «полноценной социально-экономической экосистемы, которая занимается и реабилитацией, и ресоциализацией наших героев, а также их близких». За два с половиной года, что существует фонд, было получено два млн 300 тыс. обращений, запросов на оказание той или иной помощи. «Из них 96% решено положительно», – сообщила Цивилева.

В ходе встречи глава фонда попросила президента предусмотреть возможность для фонда «Защитники отечества» оказывать помощь не только ветеранам СВО, но и участникам контртеррористической операции в приграничье. Президент ответил положительно.

«Давайте так и сделаем. Какая разница, в приграничном районе шли боевые действия или в зоне специальной военной операции? Формально одно и то же на самом деле – люди выполняли задачу защиты Отечества, защиты Родины в условиях, сопряженных с опасностью для жизни, получали ранения тяжелые. Для государства нет никакой разницы, да и для людей-то никакой разницы нет», – сказал Путин.

Цивилева также попросила президента внести изменения в указ о работе фонда, чтобы он смог оказывать помощь действующим военнослужащим, получившим инвалидность. Сейчас фонд, по ее словам, занимается «только теми, кто уволен из силовых структур». Данное предложение президент также поддержал.

«Человек воевал, получил тяжелое ранение, – конечно, государство обязано обеспечить все для того, чтобы он чувствовал себя максимально востребованным не только в рамках работы или службы в министерстве обороны, но и вне министерства», – согласился Путин.