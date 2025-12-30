Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

«Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

«В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

«Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

«Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

«Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.