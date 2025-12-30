Подведены итоги программы «Время героев» в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников спецоперации на Украине в 2024 году. С момента старта программы обучение прошли два потока, а за весь период более 70 участников уже были назначены на руководящие должности. В 2025 году обучение продолжилось: участники проходили стажировки и работали с опытными наставниками, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В июне 2025 года в образовательном центре «Сенеж» начала обучение вторая группа из 85 человек. Стажировки для обеих групп проходили в администрации президента, министерствах, региональных структурах и крупнейших компаниях, всего были задействованы свыше 100 наставников-управленцев. «Мы обеспечиваем методологическую поддержку, образовательную среду и практическую подготовку, ориентированную на реальные задачи регионов и государства в целом», – подчеркнул проректор президентской академии Алексей Комиссаров.

Президент России за год лично встретился с участниками программы более десяти раз. Например, Артур Орлов представил проект развития «Движения Первых», а Константин Яшин сопровождал главу государства в научно-производственном центре в Самаре. Евгений Первышов и Мария Костюк отчитались о работе на постах губернаторов.

В 2025 году федеральная и региональные программы распространились на всю Россию: в 86 субъектах использовался тестовый комплекс для оценки управленческого потенциала. Высшая школа государственного управления Президентской академии стала основным координирующим центром, в 63 регионах проекты реализуются при поддержке вузов и филиалов академии.

Президент России в ходе прямой линии особо отметил значимость таких инициатив. «Благодарен руководителям регионов Российской Федерации, что они тиражируют эту программу в региональном масштабе. Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток, на втором потоке учатся. Многие из них стали и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших компаниях. Несколько человек – в администрации президента Российской Федерации. У них все получается. Ясно, что где-то и трудности какие-то возникают, где-то кто-то, может быть, и поищет себя в каком-то другом направлении. Но в целом программа работает и работает успешно», – сказал он.

Ветераны программы особо отмечают, что обучение не только дает полноценную теоретическую основу, но и позволяет быстро применять знания на практике – так прокомментировал заместитель министра инвестиций Московской области Кирилл Лосунчуков. Среди новых направлений инициатив – активная молодежная политика и проведение «Уроков мужества» в школах.

Герой России Валерий Енин отметил ключевую роль наставничества ветеранов для воспитания молодежи. Его поддержал и капитан Александр Суразов, подчеркнув, что работа с молодым поколением необходима для будущего страны, а любовь к Родине и традициям нужно формировать уже с детства.