    Атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина
    Песков: Попытка атаки резиденции Путина не требует доказательств
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Билибинская АЭС полностью остановлена
    Президент Ирана осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с российским лидером Владимиром Путиным осудил атаку беспилотников на государственную резиденцию президента России, сообщила пресс-служба Кремля.

    Во время телефонного разговора Пезешкиан подчеркнул, что критически относится к масштабной атаке, организованной киевским режимом, передает ТАСС.

    Напомним, Путин и президент Ирана во вторник провели телефонный разговор.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    @ ADRIAN DENNIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Москва представит доказательства атаки на резиденцию Владимира Путина, в том числе обломки дронов, то это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже тогда для Владимира Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя реакцию западных политиков и СМИ на атаку ВСУ на резиденцию президента России.

    «Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

    Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

    Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

    Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

    Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

    «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

    Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.

    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования

    Кремль: Москва после атаки Украины на резиденцию Путина уделит особое внимание диалогу с США

    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не будет сообщать конкретные детали ужесточения своей позиции в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, отныне Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    По словам Пескова, Кремль не станет публично раскрывать детали ужесточения своей позиции по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента России, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. После последнего инцидента Москва будет уделять особое внимание диалогу с США. Пресс-секретарь президента заверил, что основное взаимодействие по этой теме теперь будет сосредоточено именно на американской стороне.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о беспокойстве в связи с попыткой атаки на резиденцию президента России и призвал стороны спецоперации на Украине избежать эскалации.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением и подчеркнул важность дипломатии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин уведомил Дональда Трампа о готовности России к жесткому ответу.

    Эксперты утверждают, что покушение на президента дает Москве право на ответ любых масштабов.

    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина

    Захарова: Киев ответит за все преступления

    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевские власти должны будут понести ответственность за нападение на госрезиденцию президента России Владимира Путина.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикации в СМИ, где Зеленский отверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ударе по резиденции Путина, назвав его ложью. В ответ дипломат заявила: «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит».

    Напомним, в понедельник Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел РФ также заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина. По его словам, Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на атаку ВСУ.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    Кремль засекретил местонахождение Путина

    Песков: Местонахождение Путина не может обсуждаться публично в нынешних условиях

    Кремль засекретил местонахождение Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Место, где находится президент Владимир Путин, не может называться публично из-за атак киевского режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Китай призвал мировое сообщество не позволить эскалации из-за атаки киевского режима на резиденцию президента России.

    В ОАЭ осудили действия Киева и указали на угрозу стабильности России. В Никарагуа выразили поддержку России. Индийский премьер Нарендра Моди заявил, что его обеспокоила атака на резиденцию российского лидера.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва пересмотрит свои переговорные позиции в связи с атакой.

    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    @ Ramil Sitdikov/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва готова занять максималистскую позицию в переговорах с Киевом, об этом говорят официальные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля, пишут американские СМИ.

    Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.

    В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.

    Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.

    Киевский режим попытался  атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент США Дональд Трамп возмутился действиями украинских властей, и пояснил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что сам Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Экс-депутат из Финляндии с супругой получили в России статус беженцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский политик Ано Туртиайнен с супругой Минной Маритой получили статус получили удостоверения беженцев на территории Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию. В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» супруги получили статус беженцев на территории Российской Федерации», – сообщила она в Telegram-канале.

    Волк уточнила, что финский политик основал и возглавлял политическую партию «Власть принадлежит народу», выступавшую за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления страны в НАТО.

    По словам Туртиайнена, он был одним из семи проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО, после чего жизнь его семьи на родине стала непростой.

    Удостоверения беженцев вручил семье Туртиайнен начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по Москве Алексей Журин, за что его поблагодарили финские беженцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения. МИД России объяснил переселение жителей из недружественных стран в Россию. В НЦ «Россия» вручили паспорта принятым в гражданство России иностранцам.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД отмечала, что одним из политических феноменов 2025 года в Польше выглядит рост популярности сил, выступающих за налаживание отношений с Россией.

    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    Кремль назвал безумным отрицание Зеленским и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина

    Песков: Отрицание Зеленского и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина безумно

    Кремль назвал безумным отрицание Зеленским и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки западных СМИ и главы киевского режима Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию президента в Новгородской области безумными.

    Попытки Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию российского президента и поддержка этой позиции западными СМИ – это «совершенно безумное утверждение», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    На вопрос о представлении доказательств атаки пресс-секретарь заметил, что при столь массовом налете дронов улики предоставлять не нужно, так как аппараты были сбиты российской противовоздушной обороной. Как уточнил Песков, дальнейшее обращение с обломками беспилотников – прерогатива военных.

    Также представитель Кремля высказал мнение, что атака на резиденцию в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, но и против президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, нападение было «террористическим актом, который направлен на срыв переговорного процесса» и препятствие усилиям, предпринимаемым Трампом по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Песков подчеркнул, что недавнее рождественское обращение Зеленского и его слова в адрес российского президента также должны быть учтены при оценке мотивов атаки. Кремль считает происшествие попыткой подорвать любые перспективы переговоров и мирных инициатив.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал атаку по резиденции российского лидера, назвав время неподходящим.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин передал Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Эксперты отметили, что подобные нападения дают России право на ответ любой мощности.

    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность по поводу информации о нападении на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Индия глубоко обеспокоена сообщениями о нападении на резиденцию российского президента, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает РИА «Новости».

    В своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Моди подчеркнул, что «продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира».

    Он настоятельно призвал все заинтересованные стороны сосредоточиться на этих усилиях и избегать действий, которые могут подорвать процесс урегулирования.

    Ранее МИД ОАЭ заявил о решительном осуждении попытки нападения на резиденцию президента России и подчеркнул угрозу для безопасности страны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу данные о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    Эксперты заявили, что покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности.

    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В список самых популярных существительных в русском языке за 2025 год вошли слова, связанные с информационными технологиями, включая нейросеть и искусственный интеллект, рассказал ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

    «Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь», – рассказал он РИА «Новости».

    Вторую по частоте группу составили слова, отражающие значимые события года, такие как «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия». Гусев отметил, что их актуальность связана с общественно-политической и культурной повесткой в стране.

    По наблюдению эксперта, значительно выросло употребление слов «отечественный» и «национальный», что, по его мнению, свидетельствует о тенденции к укреплению национально-культурного и технологического суверенитета России.

    Существенные изменения произошли и в использовании глагола «генерировать».

    «Если раньше он использовался преимущественно в технических и научных контекстах (генерировать ток, сигнал, идею), то теперь он описывает работу нейросетей по созданию новых материалов. Мы генерируем текст, изображения, музыку, код и многое другое», – сообщил Гусев.

    Он добавил, что сленговая форма «генерить» подчеркивает повседневность этого процесса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в русском языке за 2025 год зафиксировано 90 новых слов и выражений, среди которых появилась «лабубомания» и технологичный термин «нацмессенджер». Портал «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России. В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов.

    Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встречи Нового года.

    «Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», –  поделился с РИА «Новости» академик РАН.

    Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.

    «Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.

    Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год. Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь.


    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


