Козлов анонсировал проверку застройки на берегах Байкала

Козлов сообщил о будущей проверке застройки на противопожарных полосах Байкала

Tекст: Тимур Шайдуллин

О предстоящей масштабной проверке застройки побережья озера Байкал в 2026 году сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью телеканалу «Россия 24». Козлов отметил проблемы отсутствия необходимого регулирования и факт застройки на противопожарных полосах, подчеркнув, что об этом уже много говорилось.

Министр уточнил, что сейчас надзорные ведомства, включая Генеральную прокуратуру, планируют провести строгое расследование всех подобных случаев. «Мы знаем, что сейчас наши коллеги из Генеральной прокуратуры проведут большую проверку в 2026 году и дадут свои выводы по тем, кто это сделал», – заявил Козлов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» обеспечила законодательную защиту Байкала от сплошных вырубок леса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает важным искать баланс между защитой природы и созданием условий для людей.

Напомним, озеро Байкал оказалось на третьем месте среди символов России по результатам опроса в соцсетях.



