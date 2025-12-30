В Оренбурге арестовали депутата по делу об организации убийства

Суд в Оренбурге арестовал депутата горсовета Алексея Кузьмина

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Промышленный районный суд Оренбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу депутату горсовета Алексею Кузьмину, которого обвиняют по статье об организации убийства.

В пресс-службе судов Оренбургской области сообщили, что решение принято по статьям ч. 3 ст. 33 и п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за организацию убийства двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму, а также за убийства, сопряженные с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Оренбургский областной суд оставил меру пресечения без изменений. Детали дела пока официально не раскрыты. Имя обвиняемого, его статус и информация о правовой квалификации инкриминируемых действий подтверждены официально.

