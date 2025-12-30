Казахстанца осудили на пять суток за оскорбление россиянина

Суд в Алма-Ате назначил арест водителю за оскорбление россиянина

Tекст: Денис Тельманов

Сведения о произошедшем передает ТАСС. В департаменте полиции Алматы рассказали, что водитель автомобиля, находясь на одной из городских дорог, инициировал конфликт с участием иностранного туриста и оскорбил его.

По данным полиции, после инцидента правонарушителя оперативно установили и задержали. Материалы дела были направлены в суд, который назначил задержанному административный арест на пять суток за мелкое хулиганство.

В депертаменте особо подчеркнули: «Любые проявления грубости, неуважения и провокационного поведения, в том числе в отношении гостей нашей страны, являются недопустимыми и противоречат принципам общественной безопасности и взаимного уважения».

Пресс-служба продемонстрировала часть видео, на котором зафиксирован момент оскорбления с использованием нецензурной лексики. Ранее в российских соцсетях публиковали полную версию ролика: на кадрах видно, как нарушитель сначала расспрашивает туриста о стране происхождения, а после ответа о поездке из России начинает выкрикивать в его адрес оскорбления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в процветании России.

Россия и Казахстан договорились поддерживать и продвигать русский язык в качестве основного средства общения между государствами СНГ.

В Казахстане блогера Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских.