    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина
    «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Билибинская АЭС полностью остановлена
    30 декабря 2025, 14:25 • Новости дня

    За отсидевшим экс-мэром Ярославля Урлашовым остался штраф в 20 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов после выхода из исправительной колонии должен выплатить порядка 20 млн рублей от общей суммы штрафа, назначенной судом.

    Урлашов обязан выплатить оставшуюся сумму штрафа, назначенную судом. По его словам, сумма составляет около 20 млн рублей, передает ТАСС.

    «Я уклоняться не буду, прятаться не буду. Я буду по мере возможностей отдавать [деньги]. <…> Меня уже вызвали в налоговую, и я должен появиться сразу после праздников в Ярославле. Я пораньше туда еду, конечно, появлюсь, я никуда прятаться не буду», – пояснил сам экс-чиновник.

    Он добавил, что после освобождения переезжает жить в Москву, однако будет периодически приезжать в Ярославль. Урлашов сообщил, что намерен дальше работать и планирует посвятить остаток жизни служению своей стране.

    В колонии Урлашов трудился на производстве по фасовке пакетов, а в свободное время занимался спортом и читал книги.

    Ранее сообщалось, что экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, сидевший в ИК-1 Твери за взяточничество, освободился 30 декабря.

    29 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    29 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 23:04 • Новости дня
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС. По его словам, Зеленскому теперь придется скрываться всю оставшуюся жизнь. Зампред Совбеза России считает, что лидер Украины стремится к эскалации и препятствует мирному разрешению ситуации.

    «Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – заявил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти на Украине предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел России отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции страны после атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    29 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Лавров: Россия определила цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что ответ на атаку беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области уже подготовлен.

    По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

    «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

    30 декабря 2025, 09:26 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге уволили двух преподавателей, связанных с радикальной проукраинской псевдорелигиозной организацией, участвовавших в собраниях, где обсуждали спецоперацию на Украине и Владимира Зеленского, сообщил источник в силовых структурах.

    Кураторов радикальной проукраинской религиозной организации «Школа единого принципа» уволили из учебных заведений, где они работали, сказал собеседник РИА «Новости».

    Даутова была профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, Христофоров занимал должность доцента в РГПУ имени Герцена, добавил он.

    Один из организаторов сообщил, что для членов секты был составлен расписание ночных и дневных молитв, чтобы круглосуточно «молиться о защите россиян от мобилизации».

    До этого в Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.

    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    29 декабря 2025, 20:10 • Новости дня
    Ушаков: Украина атаковала резиденцию Путина дронами дальнего действия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотники дальнего радиуса действия были применены Киевом для атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Киев применил беспилотники дальнего действия для атаки на государственную резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге после телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    «Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», – заявил Ушаков.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на произошедшую атаку. При этом Россия пересматривает свою переговорную позицию после удара украинских беспилотников.

    По словам Лаврова, ответ на нападение подготовлен.

    29 декабря 2025, 16:51 • Новости дня
    Экс-глава МИД Польши Чапутович признал поражение Украины и Европы

    @ Filip Radwanski/SOPA Images/ZUMA Wire/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что Европа потеряла значимость и проиграла вместе с Украиной, а урегулирование возможно лишь на условиях компромисса с признанием российской позиции.

    Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина потерпела поражение, вопрос лишь в его масштабах, передает «Российская газета».

    Он подчеркнул: «Украина проиграла, вопрос лишь в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем, безусловно, крупно. Она теряет свое значение, именно ее политика привела к этому конфликту. Вот как это видят американцы, вот как это вижу я».

    Чапутович отметил, что у администрации США сейчас нет возможности воздействовать на Москву при помощи санкций.

    В этой связи, по словам польского дипломата, единственный путь к урегулированию российско-украинских разногласий заключается в компромиссе. Чапутович считает, что данный компромисс фактически будет означать международное признание прав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прекращение конфликта Россия рассматривает только с учетом выполнения ключевых задач спецоперации.

    Москва согласилась с мнением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, но отметил необходимость предварительных переговоров с партнерами из США и Европы в январе.

    29 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении ВС РФ в направлении Славянска широким фронтом

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Российские военнослужащие из Южной группировки ведут наступление на широком фронте в сторону города Славянска в ДНР, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

    «Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике.

    Военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    29 декабря 2025, 22:19 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Купянске было замечено прибытие шести украинских групп, сопровождаемых видеосъемкой установки национального флага на позициях, контролируемых подразделениями России, сообщили в Минобороны РФ.

    Командование ВСУ направило в Купянск шесть групп военных для постановочной видеосъемки поднятия флага Украины на территории, которую контролируют российские войска, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России, отмечая, что цель акции – создание видеоматериалов для дальнейшего использования в пиар-акциях Киева.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории и дальнейшего использования этой видеозаписи в пиар-акциях киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.

    30 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    @ Ray Tang,Ukraine Presidency,Pool/Ukrainian Presidentia,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время нанести удары по главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов), главе СБУ Василию Малюку (внесен в список террористов и экстремистов), главе ВСУ Александру Сырскому, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале озвучил мнение о необходимости ликвидации руководителей Украины после попытки покушения на президента России. Он отметил, что атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время отказаться от прежних ограничений в ответных действиях.

    «Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», – подчеркнул Коц.

    Он указал, что высокоточные удары должны быть нанесены по главе ГУР Буданову, главе СБУ Малюку, главе ВСУ Сырскому – этот список был назван «базовым минимумом» для начала. Военкор предложил больше не стесняться и приступить к устранению тех, кто принимает решения на Украине.

    Коц напомнил о заявлениях Владимира Путина о наличии «козырей», которых мир еще не видел, и призвал опробовать их в реальных условиях. По его словам, такие удары должны быть убедительными и сокрушительными, чтобы враг ощутил их последствия.

    Автор материала подчеркнул, что текущая атака стала переломным моментом для всей спецоперации на Украине. Он связал это с изменением подходов к переговорам и объявил, что теперь долгосрочный мир будет зависеть от присутствия российских войск на занятых территориях. Коц выразил уверенность, что уходить из переговорного процесса с Вашингтоном не планируется, но условия мира теперь будут определять именно успехи на поле боя.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности России к жесткому ответу. Эксперты заявили, что покушение на национального лидера дает Москве право на ответ любой мощности.

    29 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

