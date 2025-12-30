Росэнергоатом сообщил о полной остановке Билибинской АЭС на Чукотке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Билибинская атомная электростанция завершила этап промышленной эксплуатации, заявили в компании, передает ТАСС.

Последний энергоблок № 4 был остановлен 30 декабря, после чего станция впервые в истории России полностью прекратила работу всех своих блоков.

Статус ядерного объекта за станцией сохраняется, однако она теперь работает без генерации энергии.

В течение декабря были поэтапно остановлены энергоблоки 2, 3 и 4 с реакторами ЭГП-6, а блок 1 прекратил работу еще в 2018 году. Отработавшее ядерное топливо с первого блока уже хранится в бассейне выдержки, а топливо остальных блоков будут перемещать на хранение в течение ближайших двух лет.

Сейчас электро- и теплоснабжение Чаун-Билибинского энергоузла обеспечивается плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов» в Певеке – самом северном городе страны, которая полностью изменила схему энергоснабжения после останова Билибинской АЭС.