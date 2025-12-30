Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке

Песков: Россия выступает против эскалации на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Песков, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Ирану в случае попыток возобновления ядерной программы, заявил, что Россия считает необходимым воздерживаться от любых шагов, способных привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

По словам Пескова, Москва продолжает контакты со всеми сторонами и уделяет первоочередное внимание диалогу с Ираном. Он подчеркнул, что Россия сама настроена развивать добрые и конструктивные отношения с Тегераном и прилагает усилия для снижения напряженности в регионе.

Представитель Кремля отметил, что Москва ставит своей задачей дальнейшее укрепление сотрудничества с Ираном и сохранение стабильности на Ближнем Востоке даже на фоне сложной международной ситуации.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана в случае восстановления Тегераном своей ядерной программы или ракетного потенциала.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намерен добиться от США разрешения на удары по иранским ракетным объектам.

Москва в ходе недавнего конфликта между Ираном и Израилем предоставила значительную поддержку Тегерану и усилила двустороннее оборонное сотрудничество.