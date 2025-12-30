Роспотребнадзор зафиксировал доминирование гонконгского штамма гриппа

Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями в России стабилен, среди вирусов гриппа сегодня преобладает так называемый гонконгский штамм H3N2, передает ТАСС.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, штамм A(H3N2) сохраняет ведущие позиции среди циркулирующих вирусов.
В ведомстве отмечают, что высокие показатели вакцинации населения сдерживают дальнейшее распространение гриппа. На данный момент охват иммунизацией в стране составляет 54,8% от совокупного числа жителей.
Специалисты призывают продолжать соблюдать меры профилактики и обращать особое внимание на здоровье в период роста сезонной заболеваемости.
Накануне собщалось, что в США зафиксировали всплеск гонконгского гриппа из-за мутации.
Мутация вируса H3N2 сопровождается у заболевших болью в глазных яблоках, но проблем со зрением обычно не возникает, отметили воачи.
Между тем по состоянию на 25 декабря в 26 регионах России число заболевших гриппом превысило эпидемический порог, однако сам вирус H3N2 Роспотребнадзор называет хорошо известным и ожидаемым.