В Петербурге главу муниципалитета арестовали за убийства 2003 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сагалаеву вменяют организацию убийства мужчины, его жены и охранника в июне 2003 года из-за конфликта по перераспределению акций предприятий ОАО «ВНИИГИДРОЛИЗ» и ЗАО «Сайнтек», передает ТАСС.

Также ему инкриминируется покушение на убийство коммерсанта осенью 2003 года с использованием самодельного взрывного устройства, которое не сработало благодаря вмешательству очевидцев и правоохранителей.

По данным следствия, Сагалаев вместе со знакомым Фоминым (Мусейибовым) создал в 2003 году организованную преступную группу, в которую вошли еще не менее четырех человек. Следствие считает, что один из участников группы за участие в тройном убийстве получил вознаграждение в размере 10 тыс. долларов, а в январе 2004 года супруга Сагалаева через сделки купли-продажи получила крупные пакеты акций двух вышеупомянутых компаний.

Сам Сагалаев вину не признал, в суде настаивал на домашнем аресте, однако это ходатайство удовлетворено не было. Его заместитель Игорь Заболотный и еще один фигурант также задержаны по этому уголовному делу. Один из предполагаемых исполнителей, Юрий Васильев (Зайцев), был арестован ранее, а еще один соучастник сейчас находится в международном розыске.

В ноябре в Москве раскрыли жестокое убийство девушки спустя 27 лет после преступления благодаря современной экспертизе.

Также там раскрыли убийство милиционера и его супруги через 26 лет после трагедии.

Кроме того, СК раскрыл убийство женщины и ребенка 2015 года в центре Москвы, был задержан подозреваемый, который после совершенного преступления скрывался за границей.