Песков: Путин в полночь, как всегда, поздравит россиян с Новым годом

«Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Песков сообщал, что обращение президента Владимира Путина запишут в Кремле, как обычно.
Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА
«В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.
Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.
Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.
Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина
Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.
В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.
Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.
В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.
Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.
Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.
Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.
Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья
«Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.
Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».
«Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.
Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье
Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».
Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
«Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.
Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.
Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.
Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.
«В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.
Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.
Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».
«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.
Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.
Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.
Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.
«Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.
«Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.
Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.
«Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.
Песков: Местонахождение Путина не может обсуждаться публично в нынешних условиях
«Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», – цитирует Пескова ТАСС.
Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.
В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.
Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.
Кремль: Москва после атаки Украины на резиденцию Путина уделит особое внимание диалогу с США
По словам Пескова, Кремль не станет публично раскрывать детали ужесточения своей позиции по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента России, передает ТАСС.
Песков также отметил, что Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. После последнего инцидента Москва будет уделять особое внимание диалогу с США. Пресс-секретарь президента заверил, что основное взаимодействие по этой теме теперь будет сосредоточено именно на американской стороне.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о беспокойстве в связи с попыткой атаки на резиденцию президента России и призвал стороны спецоперации на Украине избежать эскалации.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением и подчеркнул важность дипломатии.
Эксперты утверждают, что покушение на президента дает Москве право на ответ любых масштабов.
Индия глубоко обеспокоена сообщениями о нападении на резиденцию российского президента, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает РИА «Новости».
В своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Моди подчеркнул, что «продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира».
Он настоятельно призвал все заинтересованные стороны сосредоточиться на этих усилиях и избегать действий, которые могут подорвать процесс урегулирования.
Ранее МИД ОАЭ заявил о решительном осуждении попытки нападения на резиденцию президента России и подчеркнул угрозу для безопасности страны.
Эксперты заявили, что покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности.
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Дональд Трамп вместе с рядом своих ключевых советников подробно проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
По словам Ушакова, во время разговора Трамп и члены его команды не ограничились общими формулировками, а изложили в деталях основные результаты обсуждений, которые прошли в Мар-а-Лаго при участии украинской делегации.
Представитель Кремля подчеркнул, что разговор носил подробный и откровенный характер.
Точные нюансы передачи информации, а также конкретные детали самого общения между сторонами Ушаков раскрывать не стал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после перехода переговорного процесса в стадию принятия решений.
Ранее Трамп дал совет главе киевского режима заключить сделку сейчас по итогам переговоров. В то же время он отметил, что в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума по пунктам мирного плана.
Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, сообщает ТАСС.
Соответствующий указ опубликован 29 декабря, его текст размещен на официальном портале правовой информации.
В документе говорится: «Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика». Таким образом, Полянский сменил на этом посту Александра Лукашевича.
Кроме того, другими указами президент освободил Лукашевича от должности постпреда России при ОБСЕ и назначил его постоянным представителем РФ при уставных и иных органах стран СНГ в Минске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отметил кризисное положение ОБСЕ, но выразил надежду на сохранение организации.
Лукашевич заявил о потере интереса к деятельности структуры со стороны ведущих стран в связи с чрезмерной концентрацией на украинской тематике.